Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Angelus

Papa Leão XIV: "Que Deus conceda sabedoria e perseverança na busca de paz justa e duradoura"

19 out, 2025 - 13:10 • Diogo Camilo

Papa apelou à paz e ao fim do conflito em Mianmar, que passa por uma nova onda de violência e crise humanitária.

A+ / A-

O Papa Leão XIV voltou este domingo a apelar à paz e à sabedoria dos políticos para terminarem os conflitos na Ucrânia e em Mianmar, que passa por uma nova onda de violência e crise humanitária.

“As notícias que chegam de Mianmar são, infelizmente, dolorosas: relatam confrontos armados contínuos e bombardeamentos aéreos, mesmo contra pessoas e infraestruturas civis”, afirmou Leão XIV, antes da recitação do Angelus, no final da missa deste domingo, na Praça de São Pedro, onde foram canonizados sete novos santos, incluindo os primeiros da Venezuela e da Papua Nova Guiné.

“Estou próximo de todos aqueles que sofrem devido à violência, à insegurança e a tantas dificuldades”, disse o Papa, sobre o cenário de repressão e violência que se vive no país, desde o golpe militar de fevereiro de 2021.

“Confiemos à intercessão da Virgem Maria e dos novos Santos a nossa contínua oração pela paz, na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de guerra. Que Deus conceda a todos os responsáveis sabedoria e perseverança, para avançar na busca de uma paz justa e duradoura”, concluiu.

Declarações de Leão XIV no final da missa, tendo percorrido a Praça de São Pedro e saudado a multidão durante vários minutos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinador”

“Sem um bocadinho de teimosia não se pode ser treinado(...)

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)