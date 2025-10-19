Papa Leão XIV: "Que Deus conceda sabedoria e perseverança na busca de paz justa e duradoura"

O Papa Leão XIV voltou este domingo a apelar à paz e à sabedoria dos políticos para terminarem os conflitos na Ucrânia e em Mianmar, que passa por uma nova onda de violência e crise humanitária.

“As notícias que chegam de Mianmar são, infelizmente, dolorosas: relatam confrontos armados contínuos e bombardeamentos aéreos, mesmo contra pessoas e infraestruturas civis”, afirmou Leão XIV, antes da recitação do Angelus, no final da missa deste domingo, na Praça de São Pedro, onde foram canonizados sete novos santos, incluindo os primeiros da Venezuela e da Papua Nova Guiné.

“Estou próximo de todos aqueles que sofrem devido à violência, à insegurança e a tantas dificuldades”, disse o Papa, sobre o cenário de repressão e violência que se vive no país, desde o golpe militar de fevereiro de 2021.

“Confiemos à intercessão da Virgem Maria e dos novos Santos a nossa contínua oração pela paz, na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de guerra. Que Deus conceda a todos os responsáveis sabedoria e perseverança, para avançar na busca de uma paz justa e duradoura”, concluiu.

Declarações de Leão XIV no final da missa, tendo percorrido a Praça de São Pedro e saudado a multidão durante vários minutos.