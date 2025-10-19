"Sentimo-nos abençoados": venezuelanos celebram canonização dos seus primeiros Santos

“É uma figura muito popular, muito invocada pelo povo venezuelano. Tanto o pobre como o rico, quando estão doentes há uma prece que surge instantaneamente do coração: ‘beato José Gregório Hernández intercede por nós’. E até hoje temos muitos testemunhos de pessoas que dizem ter visto a sua figura nos corredores dos hospitais, ajudando em cirurgias. É essa mistura da religiosidade popular, mas tem havido muitos testemunhos de quem diz ter curado por este homem”.

José Gregório Hernández nasceu a 26 de outubro de 1864 na pequena localidade de Isnotú, no estado de Trujillo, e formou-se cedo em medicina. Dava consultas a pacientes de qualquer classe social, e por isso ficou conhecido como o "médico dos pobres" . “Via em cada doente o próprio Cristo. Como médico procurou viver a santidade no exercício da ciência", conta à Renascença o padre Dani Romero, atualmente em missão em Angola.

“Esta canonização vai unir o povo venezuelano. Aqui não há partidos políticos, cor de bandeiras. A figura destes dois grandes Santos que a Igreja reconhece, vai ser um ponto de muita unidade, de paz, todos os venezuelanos se unem em fervor e gratidão a Deus, porque dois dos nossos, nascidos na nossa terra - podemos dizer dois crioulos - vão chegar a Santos! É um momento de grande satisfação”, sublinha ainda.

Em entrevista à Renascença , o padre Dani Romero, missionário da Consolata, fala do entusiasmo com que os venezuelanos estão a viver este momento. “Todo o povo venezuelano está feliz, contente. Há mais de 70 anos que se esperava por isto. O Papa Francisco, antes de morrer, assinou os decretos de Santidade. E estamos muito contentes por termos um leigo e uma religiosa a caminho aos altares”.

O Papa Leão XIV preside este domingo, Dia Mundial das Missões, à canonização de sete novos Santos da Igreja Católica. Entre eles estão os primeiros Santos da Venezuela : a religiosa Carmen Rendiles , e um leigo, José Gregório Hernandez , conhecido como o "médico dos pobres" e que há décadas é alvo de grande devoção popular.

Ao lado "médico dos pobres" será canonizada madre Carmen, Rendiles. Nasceu em 1903 em Caracas, onde morreu em 1977. Foi a fundadora da congregação Servas de Jesus na Venezuela, e dedicou a vida aos mais pobres, apesar das dificuldades físicas que tinha.

“Não tinha um braço, mas desde muito pequena serviu a Deus e aprendeu a atender os pobres, a tecer, a preparar os alimentos. Foi uma religiosa profundamente devota à eucaristia, a Nossa Senhora, e há muitos testemunhos que dizem que irradiava a alegria de quem se entregou totalmente a Cristo. Fundou a Congregação das Servas de Jesus da Venezuela, adaptando o carisma que era da França à realidade do país, dedicada à educação e à caridade”, explica o padre Dani.

Depois da canonização, este domingo, no Vaticano, haverá uma celebração em Caracas, dia 26 de outubro. “Vai ser uma grande comemoração no estádio Simón Bolívar, que foi inaugurado para os jogos internacionais, especialmente de Basebol, que é o jogo que os venezuelanos mais apreciam. Será agora o palco para esta celebração. Dia 19 de outubro estaremos todos juntos com o Santo Padre, e dia 26, já na nossa terra, o povo venezuelano fará esta grande Eucaristia de Ação de Graças. E depois também pelas diferentes dioceses e paróquias, comunidades urbanas e rurais serão celebradas estas duas figuras”.

“Vimos em tudo isto, os sinais de Deus”

Para o o missionário, as canonizações deste domingo, a que se junta a recente atribuição do Nobel da Paz à líder da oposição, permitem aos venezuelanos sonhar e ter esperança, apesar do contexto difícil em que se encontram.

“Estamos no Jubileu de Esperança, e as duas figuras destes dois Santos dão-nos muita esperança neste momento em que a situação política, económica e conjuntural é difícil. Vimos uma mulher venezuelana que está a lutar pelos direitos humanos, receber o Prémio Nobel da Paz. Podemos dizer que na Venezuela, neste momento, nos sentimos abençoados! Porque sentimos um Deus que caminha, que não estamos sozinhos, que o Senhor está connosco. É preciso lutar pela paz, pela dignidade da pessoa humana, lutar pelos seus direitos”.

E conclui: “esperamos que a canonização de São José Gregório Hernández e de Santa Madre Cármen Rendiles - que para nós já são Santos! - possa verdadeiramente ser um momento de muita esperança. E que eles nos ajudem também a transitar para novos horizontes, que nos ajudem a sair de tantas dificuldades. Vemos, de facto, em tudo isto os sinais de Deus”.