Diocese de Setúbal celebra domingo 50 anos da sua criação

Na página da Diocese, o bispo de Setúbal, o Cardeal D. Américo Aguiar deixou um convite à participação na celebração. Numa mensagem vídeo, o bispo lembra que foi o Papa S. Paulo VI quem criou a diocese em 1975, e apela à participação de “todos, todos, todos”, até porque “não podemos deixar de estar presentes para celebrar e agradecer estes 50 anos”.

“No próximo dia 26 de outubro, às quatro e meia da tarde, na nossa Igreja Catedral de Setúbal, vamos celebrar os 50 anos da criação da nossa diocese pelo Papa S. Paulo VI em 1975. Quero convidar a todos, todos, todos. Podemos ficar cá fora ou lá dentro, pode estar chuva ou pode estar sol, mas não podemos deixar de estar presentes para celebrar e agradecer estes 50 anos de criação da diocese”, afirma.

Na publicação, D. Américo sublinha o facto de a data coincidir com o dia da ordenação episcopal de D. Manuel Martins, o primeiro bispo da diocese de Setúbal: “É o mesmo dia em que, há 50 anos, o senhor D. Manuel Martins, o primeiro bispo de Setúbal, era ordenado bispo”.



“Por isso, mais uma razão suplementar para fazermos o esforço de estarmos presentes. Convido os jovens, os escuteiros, os catequistas, os ministros da comunhão, os representantes das paróquias, das vigararias, das congregações, dos institutos, da sociedade civil…todos, todos, todos. Gostaria de abraçar todos nesse dia para darmos graças a Deus pelos 50 anos desta nossa amada diocese de Setúbal”, reforça.



