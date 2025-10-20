Menu
  • Noticiário das 23h
  • 20 out, 2025
Papa encontra-se com vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica

20 out, 2025 - 13:15 • Reuters

Encontro não fazia parte da agenda oficial. Segundo as vítimas, Leão XIV reuniu-se com o grupo Ending Clergy Abuse durante cerca de uma hora.

O Papa Leão reuniu-se esta segunda-feira, pela primeira vez, com vítimas de abusos sexuais cometidos por membros do clero católico, informaram os participantes, poucos dias depois de a comissão de proteção de menores do Vaticano ter acusado altos dirigentes da Igreja de serem demasiado lentos a prestar apoio às vítimas.

O encontro não fazia parte da agenda oficial

Leão XIV reuniu-se com o grupo Ending Clergy Abuse, uma coligação internacional de sobreviventes, anunciou a organização. O encontro, que contou com seis vítimas de abuso, durou cerca de uma hora e foi descrito como “um momento significativo de diálogo”, referiram.

A Igreja, que conta com 1,4 mil milhões de fiéis, tem sido abalada há décadas por escândalos de abuso e encobrimento em todo o mundo, o que tem prejudicado a sua credibilidade e custado centenas de milhões de dólares em indemnizações.

Um relatório invulgarmente crítico da própria comissão de proteção de menores do Vaticano, publicado na quinta-feira, acusou bispos seniores de não fornecerem informações às vítimas sobre o andamento das suas denúncias de abuso, nem sobre se os bispos negligentes foram sancionados.

Gemma Hickey, uma vítima canadiana que participou no encontro de segunda-feira, disse que o Papa Leão recebeu as vítimas no seu gabinete no Palácio Apostólico do Vaticano, tirou fotografias com elas e ouviu atentamente.

“O Papa Leão é muito afável, ouviu-nos”, afirmou. “Dissémos-lhe que viemos como construtores de pontes, prontos para caminhar juntos rumo à verdade, à justiça e à cura.”

“Saí da reunião com esperança”, declarou Janet Aguti, uma sobrevivente ugandesa que também participou no encontro. “É um grande passo para nós.”

Leão, o primeiro Papa norte-americano, foi eleito a 8 de maio para suceder a Francisco. As vítimas afirmaram que ele lhes disse ainda estar a tentar compreender plenamente a dimensão dos escândalos que abalaram a Igreja.

“Acho que ele ainda está numa fase em que procura perceber a melhor forma de enfrentar estas questões”, disse Matthias Katsch. “Os tempos em que o Papa dizia uma frase e tudo ficava resolvido já passaram”, acrescentou.

O antigo cardeal Robert Prevost é conhecido por já se ter reunido com vítimas de abusos anteriormente na sua carreira, quando era missionário e bispo no Peru.

Francisco, que morreu em abril, fez do combate aos abusos cometidos por membros do clero uma prioridade do seu pontificado de 12 anos, com resultados mistos. O falecido Papa reuniu-se muitas vezes com vítimas, frequentemente durante as suas viagens ao estrangeiro.

