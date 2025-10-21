"Dois terços da população mundial vive sem liberdade religiosa”

O autoritarismo é hoje a maior ameaça à liberdade religiosa no mundo. É o que indica o mais recente relatório da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), que esta terça-feira vai ser divulgado em Roma. O documento analisa a situação entre janeiro de 2023 e 31 dezembro de 2024, e as conclusões não são animadoras.

“Temos 62 países no mundo onde há graves violações da liberdade religiosa. Dois terços da população mundial (5,4 mil milhões) vive em países onde não há essa liberdade”, diz à Renascença Catarina Martins Bettencourt, da AIS em Portugal, sublinhando que no topo da tabela estão os regimes autoritários. “Posso mencionar, por exemplo, a China, a Eritreia, o Irão, a Nicarágua, que há dois anos está na pior classificação do relatório”.

O documento identifica 24 países onde as pessoas são perseguidas por causa da religião que professam, e 38 onde são discriminadas. Mas há outros 24 países estão “sob observação”. Desde 2023 em pelo menos 44 países várias pessoas foram mortas por causa da sua fé, e em 29 países foram raptadas por motivos religiosos.

O relatório volta a destacar a situação em África, sobretudo devido ao extremismo religioso. “Houve um aumento significativo do jihadismo islâmico, com consequências terríveis para as comunidades. A fuga de milhões de pessoas tem um impacto enorme na vida de todos, na vida do próprio país e dos países vizinhos. Neste momento a nossa grande preocupação vai, de facto, para África, porque a violência jihadista está imparável e está num crescimento assustador de um relatório para o outro”.

Os cristãos continuam a ser os mais perseguidos no mundo, em termos religiosos, mas o relatório da AIS mostra que, no contexto africano, a ameaça dos radicais islâmicos atinge até os muçulmanos. “Com este jihadismo militante que está a existir, todas as pessoas que não querem professar um Islão mais radical são perseguidas. Não são só os cristãos, são também os muçulmanos moderados, e outras comunidades. Mas, tirando África, percebemos que, de facto, a comunidade cristã continua a ser a mais perseguida”.

O autoritarismo e o extremismo religioso são grandes ameaças à liberdade religiosa, mas também o crime organizado ganhou “uma nova expressão” e tem tido como alvo a Igreja. “Na América Central e na América do Sul, o crime organizado tem sido uma das causas de discriminação e perseguição, porque a Igreja é o grande porto de abrigo na defesa dos direitos humanos, tenta defender as pessoas dos crimes destes gangues organizados, por isso tem sido também vítima. Mas, não só aí, também na Nigéria, por exemplo, há muito crime organizado, com o rapto de padres, leigos, seminaristas, religiosos”, sublinha.

O conflito no Médio Oriente também fez disparar os crimes contra judeus. “Em dois anos, desde os ataques de 7 de outubro, houve um aumento acentuado dos crimes antissemitas, mas também anti-muçulmanos. Acontece um pouco por todo o mundo, mas aumentou bastante aqui na Europa. Pela primeira vez estão reportados, neste relatório, incidentes contra cristãos que estão a aumentar nos países ocidentais, nomeadamente na Europa e na América do Norte, onde estamos a assistir a um aumento significativo de ataques contra locais de culto (20 casos na Ásia, 12 em África, 11 no Médio Oriente, 9 na Europa e 5 na América Latina e Caraíbas).

Redes sociais são rastilho de ódio

O relatório da AIS alerta, ainda, para o facto da internet, em particular das redes sociais, estarem a servir para espalhar o ódio contra as minorias religiosas. Aconteceu em 21 países, mas Catarina Martins Bettencourt destaca a índia, mas sobretudo o Paquistão, onde têm sido recorrentemente usadas para perseguir “vítimas da famosa lei da blasfémia”, que ameaça quem não pertence à maioria muçulmana, em particular os cristãos. Em 13 países do mundo a punição por blasfémia implica prisão perpétua ou pena de morte.

O relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo analisa a situação em 196 países, entre janeiro de 2023 e 31 dezembro de 2024. O primeiro exemplar foi entregue ao Papa Leão XIV, na audiência que assinalou os 25 anos da AIS e do trabalho que fazem, numa audiência que Catarina Martins considera ter sido muito importante. “O Papa falou-nos da liberdade religiosa, que é um direito, não é um privilégio. Foi muito importante ouvi-lo. Deu uma força ainda maior a este relatório, e pediu-nos para continuarmos a fazer o bem por estas pessoas, dar voz aos que não têm voz”.

O Relatório vai ser divulgado, a nível mundial, esta terça-feira de manhã, em Roma. Mas, será também apresentado em Lisboa, às 16h30, no Centro Nacional de Cultura, pelo comentador e analista político Nuno Rogeiro, e na presença do Patriarca D. Rui Valério, que às 19h celebrará Missa pelos cristãos perseguidos na Igreja da Encarnação, junto ao Largo Camões.

O lançamento do Relatório de 2025 da AIS sobre a Liberdade Religiosa no Mundo tem o Alto Patrocínio da Presidência da República, informa a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.