Edição deste ano do FIOMS com duas temporadas

A primeira temporada do festival estende-se até ao final de novembro. A segunda está agendada para os dois primeiros meses de 2026.

Filipe Veríssimo fundador e diretor artístico do FIOMS diz à Renascença que “isto se deve ao facto deste ano, o festival ter sido apoiado pela CCDRN com um apoio realmente significativo, que nos dá aqui uma almofada de conforto em termos de sustentabilidade financeira e que também nos permite fazer uma coisa que é conseguir programar a longo prazo”.

Para além da novidade em relação às duas temporadas do festival, Filipe Veríssimo destaca também o facto de ter sido possível preparar uma masterclass “muito interessante para coro e orquestra”. “Essa masterclass é internacional, e resulta de uma parceria que o festival tem com a Orquestra Filarmónica Portuguesa”, adianta.

Festival inclui conferência sobre o Órgão português

Intitulada “O órgão português nos relatos dos viajantes estrangeiros do Antigo Regime”, esta conferência será proferida pelo Prof. Doutor Rui Vieira Nery, uma das mais eminentes figuras da musicologia portuguesa. Filipe Veríssimo revela que a iniciativa prevista para dia 25, na Igreja da Lapa “propõe uma viagem pelas descrições do órgão português feitas por viajantes estrangeiros entre os séculos XVII e XVIII, período em que Portugal era frequentemente visitado por diplomatas, missionários, artistas e curiosos”.

“O professor Rui Vera Nery fez um apanhado de relatos e vai fazer uma conferência que, como é seu apanágio, se perspetiva ser uma conferência brilhante”, acrescenta.

Filipe Veríssimo refere que o festival pretende dar a conhecer este património que é único em todo o mundo, e sublinha que em toda a diocese “existem cerca de 100 órgãos de tubos. Só na cidade do Porto existirão 50”.

“E é muito interessante porque, já o mentor do festival, o cónego Ferreira dos Santos dizia que se traçarmos três linhas retas, a partir da Catedral, em direção ao Bonfim, todas as igrejas possuem um órgão de tubos. Se traçamos outra linha reta, desde a Catedral até Paranhos, todas as igrejas possuem um órgão de tubos. E se traçamos uma terceira linha reta, desde a Catedral até São João da Foz, todas as igrejas possuem um órgão de tubos”. Portanto, isto significa que nós temos uma quantidade enorme de instrumentos que estão cá desde o século XVII, finais do século XVII, XVIII, XIX, etc. E isto revela que, durante esses anos, o Porto tinha uma atividade musical nas igrejas vibrante, com organistas, com coros, com compositores que escreviam a música para órgão, com construtores, pessoas que construíam os órgãos”, acrescenta.

De acordo com Filipe Veríssimo “toda esta dinâmica existia na cidade do Porto parou com o Marquês de Pombal e com a expulsão das ordens religiosas, e acabaria por ficar estagnada com a Primeira República, altura em que os órgãos foram voltados ao silêncio”.



Duelo de Titãs: Improvisações de Guerra e Glória

A programação do FIOMS inclui, de acordo com a organização, “um confronto sonoro sem precedentes”, onde Rui Fernando Soares e Juan José Montero, se enfrentam e “onde dois órgãos se tornam instrumentos de batalha, narrativa e celebração”. “Entre obras de Kerll, Cabanilles, Soler, Haendel e improvisações inspiradas em histórias bíblicas, este concerto revela o poder da música antiga — e a sua surpreendente atualidade — num duelo onde só a glória triunfa”, acrescenta a organização.

O Duelo de Titãs está marcado para domingo, 26 de Outubro, às 17h00, na Igreja dos Clérigos