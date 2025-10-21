Proibir a burca? Lei não tem "motivação religiosa explícita", diz patriarca de Lisboa

O patriarca de Lisboa comentou esta terça-feira as recentes iniciativas legislativas em Portugal, como a nova Lei dos Estrangeiros e o recém aprovado projeto de lei que “proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos”, o que inclui o uso da burca por algumas mulheres muçulmanas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Sublinhando que não é "porta-voz da Igreja", D. Rui Valério começou por lembrar que o contexto em que hoje vivemos já obrigou a tomar outras medidas.

"Foi necessário incrementar, aumentar e enriquecer mecanismos de câmaras de filmar, foi necessário que nos aeroportos fossem tomadas medidas de prevenção."

Relativamente à lei aprovada, ainda não tem ainda uma posição definitiva, mas parece-lhe razoável que a discussão não seja colocada no plano religioso como, até ver, parece ser o caso.

"A própria lei nos diz que, em nome da segurança, se toma esta decisão. Portanto, para já, verificamos que dentro do espírito da própria lei não há uma motivação religiosa explícita, mas aquilo que se pretende é a afirmação da segurança", afirmou, lembrando que o contexto internacional em que hoje vivemos já obrigou a tomar outras medidas. Mas, como lhe digo, eu, como membro da Igreja, estamos nesta posição de verificar, sem que daí resulte uma posição definitiva".

O patriarca de Lisboa falava aos jornalistas no final da apresentação do Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo, divulgado pela Fundação AIS.