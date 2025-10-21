Relatório sobre liberdade religiosa no mundo "escandaliza"

A intolerância religiosa não é fenómeno novo nem apenas contemporâneo, mas continuar a atingir boa parte do mundo em pleno século XXI "é um escândalo", considerou esta ter-feira D. Rui Valério, para quem quando se nega a alguém o direito a viver a sua religião, "todos os outros direitos estão comprometidos".

O Patriarca de Lisboa assistiu à apresentação do Relatório 2025 da Fundação AIS, que revela que dois terços da população mundial vive sem liberdade religiosa, e identifica 62 países onde há pessoas perseguidas e discriminadas por causa da sua fé.

Em declarações aos jornalistas, no final, sublinhou que impedir alguém de viver "a sua relação com Deus, com o Divino - que, humanamente falando, o paralelo que tem é ao nível das relações afetivas que temos com uma pessoa querida -, é qualquer coisa que destrói o próprio ser humano. Não só em termos estruturais, antropológicos, sociológicos, mas fundamentalmente em termos humanos". "É como "impedir alguém de encontrar um alimento para saciar a fome do coração", acrescentou.

Na apresentação do relatório, feita em simultâneo em várias cidades, a Fundação AIS lançou a Petição global ‘A liberdade religiosa é um direito, não um privilégio’, que o Patriarca considera obrigatório assinar. "É para nos tirar da nossa indiferença, porque nos compromete, obriga-nos a fazer uma assinatura, colocamos ali o nosso nome, damos a cara. E isso, numa questão como aquela de que estamos a falar, de liberdade, de religião, de perseguição, é verdadeiramente fulcral".

A Petição, disse ainda, "tem um caráter profundamente pedagógico, porque nos alerta para não estarmos de olhos fechados para fenómenos que eventualmente possam surgir aqui no nosso meio. Nada pior para a proliferação do mal do que tapar a cara, olhar para o lado, fechar os olhos. Esta petição tem esse mérito, levando-me a concluir que é bem mais do que um ato de cidadania. Esta petição tem um caráter profético".

Sobre a lei recentemente aprovada que proíbe o uso de burca em Portugal, D. Rui Valério sublinhou que não tem ainda - nem a Igreja - uma posição definitiva sobre a matéria, mas parece-lhe razoável que a discussão não seja colocada no plano religioso. "A própria lei nos diz que, em nome da segurança, se toma esta decisão. Portanto, para já, verificamos que dentro do espírito da própria lei não há uma motivação religiosa explícita, mas aquilo que se pretende é a afirmação da segurança. Estamos nesta posição de verificar, sem que daí resulte uma posição definitiva".

"Fundação AIS? Eu digo sempre 'ais''. Em português é como um pedido de socorro"

A apresentação do Relatório foi feita pelo comentador e analista político, Nuno Rogeiro, que começou por recordar a origem da Fundação AIS, e como sempre leu o nome da instituição de uma maneira que, do seu ponto de vista, soa mais próxima do seu significado. "Eu não digo AIS. Digo sempre 'ais', porque em português é como um pedido de socorro", explica.

O Relatório divide os países por categorias - a vermelho e laranja -, consoante a gravidade das violações do direito à liberdade religiosa. Mas, Nuno Rogeiro discorda de um dado em concreto: "é uma injustiça a Ucrânia estar na mesma categoria laranja em que está a Rússia", porque as decisões tomadas pelo regime ucraniano em tempo de guerra contra a Igreja ortodoxa ligada ao Patriarcado de Moscovo, "não são uma questão de liberdade religiosa, mas de defesa perante uma agressão".

Citando vários exemplos, considerou que a intolerância face à religião "está a crescer" em muitos locais, até do Ocidente. E defendeu que as religiões devem denunciar o que é feito de mal em seu nome.

"O mundo islâmico não tem sido pródigo" na condenação imediata de atos cometidos em seu nome. É preciso que as personalidades que têm autoridade na religião o façam", referiu.

Na sessão interveio também o padre José Frazão Correia, diretor da revista Brotéria, dos jesuítas, e pároco da Encarnação, no Chiado. Para este responsável, o relatório da AIS "ajuda a sair da nossa bolha" e a "não estar curvados perante nós mesmo", face ao sofrimento em tantos países. Aqui, disse, "temos liberdade para exprimir a nossa fé em público. Mas, como é que no nosso contexto somos capazes de cultivar pensamento e práticas de hospitalidade?".

E deixou mais interrogações. "Deixamos construir mesquitas, ou não? Permitimos burcas, ou não? Como é que a nossa comunidade política é capaz de cultivar a hospitalidade do diferente religioso e cultural? Qual é a nossa efetiva disponibilidade para acolher e integrar minorias religiosas que possam viver entre nós? A tolerância precisaria de uma reflexão mais aprofundada".

"Será fácil para nós, país católico, defender e querer defender católicos que estão noutros contextos, mas seremos capazes de acolher aqui outras minorias? Não é uma prática sem riscos", sublinhou ainda o sacerdote jesuíta.

Na apresentação, que decorreu no Centro Nacional de Cultura, com sala cheia, marcaram presença a embaixadora da Ucrânia, o presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Pedro Vaz Patto, o responsável pelo diálogo ecuménico e interreligioso do Patriarcado de Lisboa, padre Peter Stilwell, e o político Pedro Roseta, entre outros.