MED25. Encontros do Mediterrâneo decorrem em Marselha de 23 a 26 de outubro

Representantes da educação católica europeia reúnem-se em Marselha, entre 23 e 26 de outubro, para participar nos Encontros do Mediterrâneo (MED25), centrados na cooperação educativa, diálogo inter-religioso e formação para a paz.

O evento dá continuidade aos compromissos do MED23, realizado com a presença do Papa Francisco, e integra-se na Conferência Mediterrânica, que visa fortalecer o intercâmbio entre responsáveis da educação católica na região e promover “iniciativas de educação para o diálogo e a paz”.

De acordo com o Educris, Portugal estará representado por Fernando Moita, secretário da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF) e diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã (SNEC), e Jorge Cotovio, secretário-geral da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC).

Os trabalhos arrancam a 24 de outubro, na Basílica de Notre-Dame de la Garde, com celebração e sessões dedicadas a projetos como o Alwan (ISTR), Relais pour la Paix en Méditerranée (OIEC) e a parceria Languedoc–Marrocos.

No sábado, 25 de outubro, os participantes vão encontrar-se com o navio-escola Bel Espoir, onde seguem jovens de diferentes culturas e religiões, em missão pelo Mediterrâneo, entre março e outubro de 2025, promovendo ações de cidadania, convivência e paz. O programa inclui uma navegação simbólica, piquenique solidário, conferência sobre Educação e Ambiente, e ateliers participativos.

O encerramento acontece no domingo, 26 de outubro, com uma missa internacional presidida pelo cardeal Jean-Marc Aveline, na Catedral de La Major, em Marselha.