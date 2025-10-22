Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Jubileu 2025

Portugal com 27 elementos no Jubileu das Equipas Sinodais

22 out, 2025 - 10:40 • Henrique Cunha

De 24 a 26 de outubro realiza-se, em Roma, o Jubileu das Equipas Sinodais e Organismos de Participação, no âmbito do Jubileu convocado pelo Papa Francisco para este ano de 2025, com o tema “Peregrinos de Esperança”.

A+ / A-

Portugal vai estar representado neste Jubileu com uma delegação de 27 pessoas, nomeadamente os membros da equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa e representantes de 9 dioceses: Angra, Aveiro, Beja, Évora, Funchal, Leiria-Fátima, Lisboa, Setúbal e Viseu. Entre os participantes estão leigos, padres, diáconos, consagradas e um bispo, D. António Luciano.

Numa nota enviada à Renascença, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) diz que “esta peregrinação jubilar será um momento de partilha, oração, formação e comunhão, congregando equipas sinodais de todo o mundo que animam e acompanham o percurso sinodal nas suas dioceses e comunidades, centrado na escuta e na missão da Igreja de caminhar junta, em permanente conversão e aberta ao Espírito”.

“A participação da equipa sinodal nacional e de membros das equipas sinodais diocesanas neste Jubileu é um sinal de comunhão com a Igreja Universal e reforça o compromisso da Igreja em Portugal em continuar este processo de escuta e discernimento conjunto trazido pelo Sínodo sobre a Sinodalidade, rumo a uma Igreja cada mais sinodal e missionária”, assinala a nota da CEP.

O encontro arranca na sexta-feira, com um momento de oração, seguindo-se o encontro-diálogo com o Papa Leão XIV. No dia seguinte está prevista a peregrinação jubilar e passagem pela Porta Santa, uma partilha das experiências dos participantes nas Igrejas locais em pequenos grupos linguísticos utilizando o método da conversação do Espírito, a participação em diversos workshops e seminários e uma vigília de oração conclusiva.

O encontro encerra no domingo, 26 de outubro, com a celebração da Eucaristia presidida pelo Papa Leão XIV na Basílica de São Pedro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 23 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)