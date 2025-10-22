Roma acolhe Encontro Mundial dos Movimentos Populares

Dos agricultores aos migrantes, são muitos os que se sentem representados pelos Movimentos Populares (MP), um “espaço fraterno” que nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em resposta ao desafio do Papa Francisco, mas que é hoje uma rede que une vários países e trabalha com as igrejas locais e com diversos atores sociais na defesa dos direitos dos mais vulneráveis e marginalizados, que lutam para ter casa, trabalho, terra e alimentos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Os MP são formados pelos excluídos do sistema, pelos descartados, camponeses, migrantes e todos aqueles que, de várias maneiras, são oprimidos pelo sistema socioeconómico. Mas, em vez de se conformarem, organizam-se para mudar a situação, para construir a solidariedade através de relações sociais, para lutar contra as injustiças, para praticar e construir uma nova sociedade e uma nova economia. É essa grande galáxia de realidades ao redor do mundo pode ser abarcada na expressão ‘Movimentos Populares’”, explica ao Vatican News o coordenador da iniciativa.

De acordo com o padre Mattia Ferrari, os que fazem parte dos Movimentos Populares “não são necessariamente católicos”, mas “reúnem católicos, aqueles que professam outras religiões ou nenhuma religião, e que começaram a caminhar com a Igreja, a experimentar a sua presença materna que os acompanha”.

O V Encontro Mundial dos Movimentos Populares teve início na terça-feira, em Roma, e reúne mais de 150 representantes de comunidades de vários países, comprometidas com a justiça social.

Os trabalhos decorrem até dia 24 de outubro, mas só encerram de facto com a peregrinação jubilar do fim de semana, dias 25 e 26.

“É uma graça de Deus celebrar este encontro. É o nosso quinto e o primeiro de Leão XIV”, sublinha o sacerdote.

O Papa irá receber em audiência os delegados e participantes no encontro na quinta-feira, dia 23, na sala Paulo VI.