  • Noticiário das 18h
  • 22 out, 2025
Vítimas de abuso sexual na Igreja convidadas a colaborar na prevenção

22 out, 2025 - 11:51 • Ângela Roque

Projeto Sobre.VIVER, do Grupo VITA, arranca em novembro com sessões individuais ou em grupo, mas sempre com confidencialidade garantida. Rute Agulhas diz que iniciativa pioneira pretende “promover a escuta” e ouvir sugestões que ajudem a pensar em “políticas e estratégias preventivas, rumo a uma Igreja mais segura e acolhedora”.

É a mais recente iniciativa do Grupo VITA, que acompanha as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica: o projeto “Sobre.VIVER” pretende “dar voz às vítimas e sobreviventes” deste crime, contando com a sua colaboração para a definição de estratégias de prevenção.

No vídeo de apresentação do projeto, Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA, começa por explicar o nome escolhido para esta iniciativa pioneira. “Sobre.VIVER – é ‘V’ de voz, ‘I’ de inspirar o processo de mudança, ‘V’ de validar, ‘E’ de empoderar e ‘R’ de reparar aquilo que foi ferido”.

Inspirado nos princípios da justiça restaurativa, o projeto visa promover a “escuta ativa e a reparação simbólica”, oferecendo às vítimas a oportunidade de participar de forma significativa na definição de políticas nesta área, fortalecendo uma “cultura de proteção, responsabilidade e segurança”.

“Numa abordagem sinodal e colaborativa, pretendemos criar um espaço seguro, empático, para que todas as vítimas e sobreviventes de violência sexual no contexto da Igreja católica em Portugal possam dar sugestões, fazer propostas, ajudar-nos a pensar em políticas e estratégias preventivas rumo a uma Igreja mais segura e mais acolhedora”, refere Rute Agulhas, que lembra que esta participação “não substitui um processo psicoterapêutico, não é esse o objetivo”.

“As pessoas podem sempre escolher se querem participar individualmente ou em pequeno grupo”, sendo que as sessões de grupo decorrem com uma periodicidade mensal, online, em horário pós-laboral, e são dinamizadas por dois elementos do Grupo VITA. “Naturalmente que toda esta colaboração é anónima e confidencial”.

De acordo com o comunicado enviado à Renascença, o projeto Sobre.VIVER corresponde ao “compromisso ético de incluir todas as vozes, especialmente as mais vulneráveis, na construção de respostas justas e transformadoras”, e pretende “contribuir para a criação de materiais formativos, guias de apoio e recursos educativos que possam servir a comunidade, os profissionais e as instituições envolvidas na prevenção e resposta à violência sexual, numa lógica de intervenção baseada no trauma”.

Com esta iniciativa, o Grupo VITA reforça o seu compromisso no sentido de promover a dignidade, a escuta e a prevenção, colocando, desta forma, as vítimas e os sobreviventes no centro da mudança”, lê-se ainda o texto, que indica que entre os vários temas que pretendem abordar estão:

• Estratégias concretas para tornar a Igreja um espaço mais seguro e protetor.

• Conteúdos essenciais na formação de agentes eclesiásticos.

• Apoio emocional e prático aos familiares e amigos das vítimas.

• Diferentes formas de reparação, reconhecimento e responsabilização.

• Caminhos de reconstrução pessoal e espiritual após o trauma.

• Participação ativa dos sobreviventes na elaboração de propostas de políticas públicas.

• Reflexões sobre justiça, perdão, escuta e transformação social.

Os interessados em participar no projeto podem contactar o Grupo VITA através do 915 090 000 ou pelo email geral@grupovita.pt.

