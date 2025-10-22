Vítimas de abuso sexual na Igreja convidadas a colaborar na prevenção

É a mais recente iniciativa do Grupo VITA, que acompanha as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis na Igreja Católica: o projeto “Sobre.VIVER” pretende “dar voz às vítimas e sobreviventes” deste crime, contando com a sua colaboração para a definição de estratégias de prevenção. No vídeo de apresentação do projeto, Rute Agulhas, coordenadora do Grupo VITA, começa por explicar o nome escolhido para esta iniciativa pioneira. “Sobre.VIVER – é ‘V’ de voz, ‘I’ de inspirar o processo de mudança, ‘V’ de validar, ‘E’ de empoderar e ‘R’ de reparar aquilo que foi ferido”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Inspirado nos princípios da justiça restaurativa, o projeto visa promover a “escuta ativa e a reparação simbólica”, oferecendo às vítimas a oportunidade de participar de forma significativa na definição de políticas nesta área, fortalecendo uma “cultura de proteção, responsabilidade e segurança”.

“Numa abordagem sinodal e colaborativa, pretendemos criar um espaço seguro, empático, para que todas as vítimas e sobreviventes de violência sexual no contexto da Igreja católica em Portugal possam dar sugestões, fazer propostas, ajudar-nos a pensar em políticas e estratégias preventivas rumo a uma Igreja mais segura e mais acolhedora”, refere Rute Agulhas, que lembra que esta participação “não substitui um processo psicoterapêutico, não é esse o objetivo”. “As pessoas podem sempre escolher se querem participar individualmente ou em pequeno grupo”, sendo que as sessões de grupo decorrem com uma periodicidade mensal, online, em horário pós-laboral, e são dinamizadas por dois elementos do Grupo VITA. “Naturalmente que toda esta colaboração é anónima e confidencial”. De acordo com o comunicado enviado à Renascença, o projeto Sobre.VIVER corresponde ao “compromisso ético de incluir todas as vozes, especialmente as mais vulneráveis, na construção de respostas justas e transformadoras”, e pretende “contribuir para a criação de materiais formativos, guias de apoio e recursos educativos que possam servir a comunidade, os profissionais e as instituições envolvidas na prevenção e resposta à violência sexual, numa lógica de intervenção baseada no trauma”.