Carlos III no Vaticano: "Encontro pode abrir porta a uma convergência de dois ritos numa mesma fé"

23 out, 2025 - 06:30 • Henrique Cunha
O historiador José Miguel Sardica destaca a "importância histórica" da visita do rei Carlos III ao Vaticano, já que uma visita deste tipo não se verifica há quase cinco séculos.
“Tem um significado histórico muito importante, porque é a primeira vez, desde a rutura entre a Igreja de Inglaterra e Roma no século XVI, há quase 500 anos, esta é a primeira vez que um rei inglês, que é por inerência o chefe da Igreja Anglicana, tem um ato público com o Santo Padre”, diz à Renascença o professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.
José Miguel Sardica lembra que “não é a primeira vez que monarcas ingleses visitam Roma ou que Papas visitam apostolicamente o Reino Unido”, e recorda que “o primeiro foi o Papa João Paulo II, em 1982, e depois Bento XVI, em 2010”.
“A Rainha Isabel também visitou vários Papas, mas nunca numa viagem deste tipo. Encontrou-se, logo em 1951, com Pio XII e a última vez que se avistou com o Santo Padre em Roma foi com o Papa Francisco, em 2014”, acrescenta.
“O novo rei inglês tinha uma visita agendada para abril deste ano, para visitar o Papa Francisco. Ainda se avistou com ele, mas não com qualquer significado, e, por isso, esta é, de facto, a primeira vez que um rei inglês reza em Roma e se une em oração ecuménica com o Santo Padre”, salienta o historiador.
José Miguel Sardica destaca a importância da temática da ecologia integral nesta visita de Estado do Rei Carlos III de Inglaterra ao Vaticano e também o significado ecuménico do encontro com o Papa Leão XIV.
"O encontro rem, pelo menos, o alcance de abrir uma porta não à reconciliação, porque a questão não é essa, mas a uma convergência de dois ritos numa mesma fé."
Para Sardica, o encontro pode ser também um sinal de uma maior abertura da monarquia inglesa ao ecumenismo. “Até onde é que este ecumenismo pode levar, em termos de coesão dos ritos religiosos na Europa, será importante de ver, sobretudo quando nós vivemos num mundo em que na Europa se fala de questões como migração e se fala de questões como a islamização”, enfatiza.
De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, Leão XIV vai receber o Rei Carlos III, de Inglaterra, e a Rainha Camila, na Biblioteca Privada, às 11h00 locais (10h00 em Lisboa), após os monarcas passarem pelo Arco das Campanas, às 10h45, e serem recebidos no Pátio de São Dâmaso.
O Palácio de Buckingham, que confirmou a visita “histórica”, revelou que o encontro “vai refletir o tema do Jubileu do Ano Santo 2025, ‘Peregrinos da Esperança’, e reconhecer o trabalho ecuménico realizado por ambas as partes, segundo nota oficial”.
O Papa Leão XIV vai presidir a uma oração ecuménica pela salvaguarda da Criação, com o arcebispo de York, Stephen Cottrell, às 12h20, na Capela Sistina: Os salmos e as leituras serão centrados no louvor a Deus Criador, enquanto o carácter ecuménico vai refletir-se no hino que será cantado no início, um texto de Santo Ambrósio de Milão, executado segundo a tradução inglesa de São John Henry Newman, que vai ser declarado Doutor da Igreja, no dia 1 de novembro.
Segue-se um encontro com representantes da Cúria, empresários, pessoas e instituições empenhadas em questões ambientais, na defesa da ‘Casa Comum’, como o Movimento Laudato si’ e especialistas das Nações Unidas, na Sala Régia.