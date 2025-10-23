Carlos III no Vaticano: "Encontro pode abrir porta a uma convergência de dois ritos numa mesma fé"

O historiador José Miguel Sardica destaca a "importância histórica" da visita do rei Carlos III ao Vaticano, já que uma visita deste tipo não se verifica há quase cinco séculos.



“Tem um significado histórico muito importante, porque é a primeira vez, desde a rutura entre a Igreja de Inglaterra e Roma no século XVI, há quase 500 anos, esta é a primeira vez que um rei inglês, que é por inerência o chefe da Igreja Anglicana, tem um ato público com o Santo Padre”, diz à Renascença o professor catedrático da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa.



José Miguel Sardica lembra que “não é a primeira vez que monarcas ingleses visitam Roma ou que Papas visitam apostolicamente o Reino Unido”, e recorda que “o primeiro foi o Papa João Paulo II, em 1982, e depois Bento XVI, em 2010”.

“A Rainha Isabel também visitou vários Papas, mas nunca numa viagem deste tipo. Encontrou-se, logo em 1951, com Pio XII e a última vez que se avistou com o Santo Padre em Roma foi com o Papa Francisco, em 2014”, acrescenta.

“O novo rei inglês tinha uma visita agendada para abril deste ano, para visitar o Papa Francisco. Ainda se avistou com ele, mas não com qualquer significado, e, por isso, esta é, de facto, a primeira vez que um rei inglês reza em Roma e se une em oração ecuménica com o Santo Padre”, salienta o historiador.

José Miguel Sardica destaca a importância da temática da ecologia integral nesta visita de Estado do Rei Carlos III de Inglaterra ao Vaticano e também o significado ecuménico do encontro com o Papa Leão XIV.