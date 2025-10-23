Carlos III no Vaticano. "Um marco que permite ultrapassar séculos de distanciamento"

O bispo da Igreja Lusitana, de comunhão anglicana, destaca importância e significado da presença de Carlos III no Vaticano.

D. Jorge Pina Cabral fala de “um significado histórico muito grande, porque é a primeira vez que um rei de Inglaterra vai ao Vaticano e vai estar numa celebração religiosa”.

Em entrevista à Renascença, o responsável refere que o encontro mostra por outro lado como "a religião pode aproximar os Estados e fortalecer as relações de interesse comum".

O bispo da Igreja Lusitana diz que Carlos III “é um homem que percebe a importância da religião nas sociedades modernas atuais” e, por isso, “esta ligação ao Vaticano que indiretamente aproxima também a Igreja de Inglaterra e a Igreja Católica Romana é um passo, também de consistência, de relação e também de união perante questões que são importantes para as igrejas hoje”. “Estou a falar da questão da liberdade religiosa, da questão do ecumenismo e da própria questão da defesa da criação, que é um tema muito caro a Carlos III”, acrescenta.

“A tensões internas”, na Igreja Anglicana pela nomeação de uma arcebispa para Cantuária

O bispo da Igreja Lusitana diz tratar-se de um momento muito importante para a Igreja Anglicana que vive "algumas tensões internas" por causa da nomeação de Sarah Mullally como a nova arcebispa da Cantuária. “O que aqui está em causa é não só o reforço da dimensão ecuménica, mas é também, a meu ver, um momento muito importante, dado que a Comunhão Anglicana está a viver um tempo muito especial, com a nomeação da nova arcebispa de Cantuária, e esta visita que Carlos III faz ao Vaticano, e o facto de celebrar em conjunto uma mesma fé em Deus é um sinal de unidade num tempo em que a Comunhão Anglicana também está a viver as suas tensões internas”, refere. “Portanto, acho que esta visita ocorre num contexto muito importante para a própria Comunhão Anglicana”, reconhece.

Quem vai acompanhar Carlos III na visita ao Papa Leão XIV será o arcebispo de Iorque, dado que Sarah Mullally ainda não assumiu a sede de Cantuária.

Jorge Pina Cabral diz que ainda é cedo para se falar de “um cisma na Igreja Anglicana” por causa da nomeação de uma mulher como arcebispa de Cantuária, embora admita que "a novidade feminina" seja "muito perturbadora para os setores mais conservadores".

“Esta novidade, que é acolhida com muito agrado e positivamente em muitas áreas da Comunhão Anglicana, é também perturbadora para outras igrejas, onde o Ministério Ordenado Feminino ainda não ganhou expressão e é visto culturalmente com reservas. Por isso eu acho que é natural as tensões ou as reações que se verificaram. Agora temos que fazer um caminho de escuta, de unidade, também de muita oração, para que haja no seio da Comunhão Anglicana. Portanto, acho que ainda é cedo para falar desse cisma, embora esta novidade feminina é muito perturbadora para os sectores mais conservadores”, reconhece D. Jorge Pina Cabral.