Laborinho Lúcio “viveu o direito com paixão humanitária”, diz D. José Ornelas

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa reage com “surpresa” e “grande tristeza” à notícia da morte de Laborinho Lúcio. Ouvido pela Renascença, D. José Ornelas diz que o país perdeu um homem que “vivia o direito com paixão humanitária”, e lembra o papel que teve no âmbito da Comissão Independente (CI) criada pela Igreja para fazer o estudo dos abusos sexuais cometidos no âmbito das instituições católicas.

“O doutor Laborinho Lúcio foi uma figura central e formidável no estudo sobre os abusos no seio da Igreja, na ponderação, no traçar de rotas seguras, e ao mesmo tempo com uma ponderação, com a sua formação jurídica… prestou um serviço enorme, não só à Igreja e às vítimas, mas sobretudo à Igreja e ao país”.

Ter feito parte da Comissão Independente foi mais um patamar numa vida que o antigo ministro da justiça dedicou à defesa dos direitos humanos e dos direitos das crianças. “Aquilo que era a sua forma de estar e de ser, não era simplesmente uma questão jurídica, era sobretudo a paixão da vida dele. Aliás, ter estado na CI, não foram as únicas intervenções dele no âmbito do mundo infantil, dos direitos da criança e de outros direitos civis. Essa era a sua grande paixão”, sublinha.

Para o presidente da CEP Laborinho Lúcio foi um humanista, que procurou caminhos para uma sociedade melhor. “Foi um homem que vivia o direito com paixão humanitária, como uma forma de justiça, de procurar com retidão caminhos para uma sociedade melhor, mais justa e que também se deixa compadecer por aqueles que são vítimas dessa mesma sociedade”.

O presidente da CEP fala no respeito que sempre sentiu por Laborinho Lúcio, que se dizia crente, mas foi muito crítico da atuação da Igreja. “ «Tenho dele uma imagem tão cara, tão querida, tão reta, que acho que todos perdemos uma figura que foi… que não morreu, porque está nas mãos de Deus, e não morreu porque nos deixou uma imagem de cidadão, de cristão, embora dissesse sempre que nunca deixou de ser crente, mas que tinha a sua maneira de ser, mas com todo o respeito, com uma dignidade muito grande. É por isso que agradeço a Deus esta figura, com quem tive oportunidade de viver e de trabalhar ao serviço daqueles que mais precisam de proteção”.