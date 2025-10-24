Menu
  • Noticiário das 18h
  • 24 out, 2025
Comunidade de Sant’Egídio promove encontro internacional pela paz

24 out, 2025 - 16:36 • Ângela Roque

Representantes das grandes religiões, da cultura, da sociedade civil e da política vão reunir-se em Roma, de 26 a 28 de outubro, por iniciativa da organização católica que em 57 anos de existência já mediou vários conflitos armados, um deles o de Moçambique.

“Ousar a paz” é o tema do encontro internacional que a Comunidade de Sant'Egídio vai promover, em Roma. A abertura está prevista para a tarde de domingo, no Auditório Parco della Musica, na presença das mais altas autoridades institucionais, como o Presidente da República italiana. Os trabalhos vão desenrolarem-se até terça-feira, 28 de outubro.

O programa do encontro inclui mesas redondas temáticas e vários encontros públicos com personalidades de renome internacional. Entre os participantes vão estar representantes das grandes religiões, mas também da cultura, da sociedade civil e da política, para abordarem juntos os desafios mais urgentes da atualidade: a coexistência pacífica, a solidariedade e a construção de novas visões de paz.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um dos momentos altos será a Cerimónia Solene pela Paz, prevista para a tarde de terça-feira, no Coliseu de Roma, e que segundo a organização será um “abraço simbólico” entre diferentes culturas e crenças. A anteceder a cerimónia haverá vários momentos de oração, de acordo com os ritos das diferentes tradições religiosas presentes.

A Comunidade de Sant’Egídio é uma organização católica fundada em 1968, em Roma, dedicada à caridade, evangelização e promoção da paz. Fundada por Andrea Riccardi, é também conhecida como "a pequena ONU do Trastevere" pela dedicação aos mais pobres. Está hoje presente em 70 países, incluindo em Portugal, e a maioria dos que nela trabalham são leigos – cerca de 60 mil.

Crianças, idosos, migrantes ou portadores de deficiência, as prioridades foram sendo adaptadas às necessidades de cada época. E uma delas tem sido o trabalho pela paz, com uma intervenção no Líbano (1983), na Etiópia (onde depois da guerra civil ficou a fome), e em Moçambique, onde começaram por dar ajuda humanitária e tiveram depois um papel fundamental no processo de pacificação do país.

Na República Centro Africana (RCA) estão ainda a ajudar no processo de desarmamento. “As Nações Unidas pagam a quem entregar as armas. Nós juntamos a isso apoio alimentar e ajudamos a promover a integração”, explicou o padre Angelo Romano, num encontro com jornalistas, em setembro de 2024, em que a Renascença também participou. O que fazem, sublinhou, complementa muitas vezes a ação do Vaticano na mediação da paz. “A Santa Sé é um Estado, nós fazemos coisas que um Estado não pode fazer”.

