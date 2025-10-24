Menu
  • Noticiário das 2h
  • 24 out, 2025
​Papa condena "crimes graves" contra imigrantes "cometidos ou tolerados pelo Estado"

24 out, 2025 - 01:36 • Ricardo Viera, com Reuters

Para Leão XIV, “estão a ser adotadas – e até celebradas politicamente – medidas cada vez mais desumanas, que tratam estes ‘indesejáveis’ como se fossem lixo e não seres humanos”.

O Papa Leão XIV condenou, esta quinta-feira, o que considera ser “crimes graves” contra imigrantes “cometidos ou tolerados pelo Estado”.

A mensagem foi deixada durante um encontro com participantes do V Encontro Mundial dos Movimentos Populares, no Vaticano.

Leão XIV aproveitou a oportunidade para reforçar a mensagem de acolhimento aos migrantes, semanas depois de ter criticado as políticas anti-imigração do Presidente dos Estados Unidos.

“Os Estados têm o direito e o dever de proteger as suas fronteiras", afirmou, mas devem procurar soluções de equilíbrio e humanas,

O primeiro Papa norte-americano da história da Igreja Católica não mencionou o nome de Donald Trump nem as suas políticas de forma explícita, mas afirmou que os governos têm uma “obrigação moral de oferecer refúgio” aos migrantes necessitados.

“Os Estados têm o direito e o dever de proteger as suas fronteiras, mas isso deve ser equilibrado pela obrigação moral de fornecer refúgio”.

“Com o abuso de migrantes vulneráveis, não estamos a assistir ao legítimo exercício da soberania nacional, mas sim a crimes graves cometidos ou tolerados pelo Estado”, alertou o Santo Padre, numa altura em que imigrantes são perseguidos pelas forças de segurança nas ruas dos Estados Unidos, para serem deportados.

Para Leão XIV, “estão a ser adotadas – e até celebradas politicamente – medidas cada vez mais desumanas, que tratam estes ‘indesejáveis’ como se fossem lixo e não seres humanos”.

Na mensagem aos representantes de instituições empenhadas na luta pela justiça social, em vários países, o Papa recordou as palavras do seu antecessor, Francisco.

“Há mais de dez anos, aqui no Vaticano, o Papa Francisco disse-vos que tinham vindo para hastear uma bandeira. O que estava escrito nela? ‘Terra, casa e trabalho’. Era uma coisa nova para a Igreja e era uma coisa boa! Fazendo eco aos pedidos de Francisco, hoje digo: terra, casa e trabalho são direitos sagrados, vale a pena lutar por eles, e quero que me ouçam dizer ‘Estou aqui, estou com vocês!’”, declarou Leão XIV.

