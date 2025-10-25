Espigueiro de Drave transforma-se em Biblioteca de Troca de Livros

O histórico espigueiro de Drave, na aldeia escutista situada no coração do Geoparque de Arouca, ganhou nova vida ao ser reconstruído e transformado numa Biblioteca de Troca de Livros, aberta a escuteiros e visitantes.

A iniciativa foi apoiada pelo projeto “Jovens 2030 – Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global”, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), com cofinanciamento da União Europeia e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., em parceria com o Corpo Nacional de Escutas (CNE).

O projeto reflete o compromisso de levar a educação para a cidadania global a territórios rurais, promovendo o acesso à cultura, à sustentabilidade e aos direitos humanos. Segundo as responsáveis do IMVF, Ana Isabel Castanheira e Mónica Santos Silva, o espigueiro de Drave é agora “um símbolo que une tradição, conhecimento e partilha, e que inspira à ação crítica e transformadora”.

A reconstrução, conduzida pelo Departamento Nacional do Ambiente do CNE, foi realizada com respeito pelo património arquitetónico, mantendo as linhas originais do espigueiro minhoto e adaptando o interior para receber estantes de madeira e livros que poderão ser trocados livremente.

“Cada pedra e trave foi cuidadosamente desmontada, tratada e recolocada. Mantiveram-se as linhas típicas do espigueiro minhoto, enquanto o interior foi adaptado para acolher estantes de madeira que recebem os livros desta nova biblioteca comunitária. Neste sentido, o espigueiro foi reconstruído pelos jovens como espaço aberto a todos os jovens e menos jovens”, indica o CNE.

“Antes, o espigueiro guardava alimento para o corpo. Hoje, guarda alimento para a mente e para o espírito. É um espaço de partilha, contemplação e cultura, que honra a tradição ao mesmo tempo que aponta ao futuro”, acrescenta o Corpo Nacional de Escutas.