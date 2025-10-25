Menu
  Noticiário das 17h
  25 out, 2025
Espigueiro de Drave transforma-se em Biblioteca de Troca de Livros

25 out, 2025 - 17:08 • Olímpia Mairos

A+ / A-

O histórico espigueiro de Drave, na aldeia escutista situada no coração do Geoparque de Arouca, ganhou nova vida ao ser reconstruído e transformado numa Biblioteca de Troca de Livros, aberta a escuteiros e visitantes.

A iniciativa foi apoiada pelo projeto “Jovens 2030 – Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global”, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), com cofinanciamento da União Europeia e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., em parceria com o Corpo Nacional de Escutas (CNE).

O projeto reflete o compromisso de levar a educação para a cidadania global a territórios rurais, promovendo o acesso à cultura, à sustentabilidade e aos direitos humanos. Segundo as responsáveis do IMVF, Ana Isabel Castanheira e Mónica Santos Silva, o espigueiro de Drave é agora “um símbolo que une tradição, conhecimento e partilha, e que inspira à ação crítica e transformadora”.

A reconstrução, conduzida pelo Departamento Nacional do Ambiente do CNE, foi realizada com respeito pelo património arquitetónico, mantendo as linhas originais do espigueiro minhoto e adaptando o interior para receber estantes de madeira e livros que poderão ser trocados livremente.

“Cada pedra e trave foi cuidadosamente desmontada, tratada e recolocada. Mantiveram-se as linhas típicas do espigueiro minhoto, enquanto o interior foi adaptado para acolher estantes de madeira que recebem os livros desta nova biblioteca comunitária. Neste sentido, o espigueiro foi reconstruído pelos jovens como espaço aberto a todos os jovens e menos jovens”, indica o CNE.

“Antes, o espigueiro guardava alimento para o corpo. Hoje, guarda alimento para a mente e para o espírito. É um espaço de partilha, contemplação e cultura, que honra a tradição ao mesmo tempo que aponta ao futuro”, acrescenta o Corpo Nacional de Escutas.

Integrada nas redes SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment) e Goose Network, a aldeia de Drave, desabitada, é um espaço emblemático para “os jovens Rovers e para todos os que procuram contacto com a natureza, espiritualidade e cidadania ativa”

Com cerca de 70 mil membros, o Corpo Nacional de Escutas reforça, com este projeto, a sua missão de formar jovens cidadãos conscientes, solidários e comprometidos com um mundo mais justo e sustentável.

Sobre o projeto Jovens 2030

O Jovens 2030 é um projeto que promove a inclusão, o empoderamento e a participação ativa dos jovens das zonas rurais, inspirando-os a agir pela justiça social e pela justiça climática.

Através desta iniciativa, jovens são capacitados para se tornarem agentes de mudança nas suas comunidades, adquirindo as ferramentas e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios globais e contribuir para um desenvolvimento sustentável e equitativo.

O projeto é cofinanciado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., sendo implementado em Portugal pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), em parceria com várias organizações da sociedade civil.

Sobre o IMVF

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) é uma fundação para o desenvolvimento e a cooperação, com mais de 30 anos de experiência e origem como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) em São Tomé e Príncipe.

A sua missão é promover a dignidade humana, apoiar as populações mais vulneráveis e fortalecer comunidades, instituições públicas e organizações da sociedade civil, contribuindo para um planeta mais justo, solidário e sustentável.

O IMVF é hoje uma entidade de referência nas áreas da saúde, educação, desenvolvimento rural e segurança alimentar, sociedade civil, migrações, pós-conflito e ação humanitária, ambiente e sustentabilidade, cultura e património, autarquias e poder local e cidadania global.

