Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Patriarca de Lisboa: "Ir à catedral não nos torna visitantes de um monumento extraordinário"

25 out, 2025 - 14:35 • Ecclesia

A Sé é lugar de encontro, “não é um destino turístico”, afirmou o Patriarca de Lisboa na solenidade da Dedicação da Catedral da capital

A+ / A-

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse este sábado, na homilia da Dedicação da Sé da cidade que o gesto crente de ir à catedral “não nos torna visitantes de um monumento extraordinário, mas constitui-nos homens novos visitados pelo mistério da presença de Cristo”

“Celebramos hoje o aniversário da dedicação desta Sé, coração visível da nossa Igreja diocesana. É um dia profundamente simbólico e espiritual, porque nele damos graças a Deus pela Sua presença viva no meio de nós, e renovamos a consciência de que esta casa de pedra é sinal e instrumento da casa espiritual que somos nós, o Povo de Deus em caminho”.

A dedicação de uma igreja “não é apenas um rito do passado, uma memória histórica que se evoca” mas é a celebração “de um mistério: o da morada de Deus entre os homens”, sublinhou D. Rui Valério.

“Celebramos a Dedicação da Sé Patriarcal, atualidade da presença da Igreja de Lisboa e sinal maior da comunhão com Deus, na paisagem da vida de tantas pessoas, que se encontram para agradecer e louvar”, afirmou o Patriarca de Lisboa.

A Igreja de Lisboa deve ser exemplo de uma Igreja “em saída, peregrina da esperança, hoje e amanhã”.

A Sé é lugar de encontro, “não é um destino turístico, nem é em primeiro lugar nem sobretudo um museu de arte que atravessa a história. É o lugar onde Deus nos espera e onde o seu povo se reúne para O encontrar”.

As palavras proclamadas “dentro destas paredes ecoam para além delas: atravessam as ruas, entram nas casas, alcançam os corações cansados e desanimados”, acrescentou D. Rui Valério.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 25 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)