Patriarca de Lisboa: "Ir à catedral não nos torna visitantes de um monumento extraordinário"

O Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, disse este sábado, na homilia da Dedicação da Sé da cidade que o gesto crente de ir à catedral “não nos torna visitantes de um monumento extraordinário, mas constitui-nos homens novos visitados pelo mistério da presença de Cristo”

“Celebramos hoje o aniversário da dedicação desta Sé, coração visível da nossa Igreja diocesana. É um dia profundamente simbólico e espiritual, porque nele damos graças a Deus pela Sua presença viva no meio de nós, e renovamos a consciência de que esta casa de pedra é sinal e instrumento da casa espiritual que somos nós, o Povo de Deus em caminho”.

A dedicação de uma igreja “não é apenas um rito do passado, uma memória histórica que se evoca” mas é a celebração “de um mistério: o da morada de Deus entre os homens”, sublinhou D. Rui Valério.

“Celebramos a Dedicação da Sé Patriarcal, atualidade da presença da Igreja de Lisboa e sinal maior da comunhão com Deus, na paisagem da vida de tantas pessoas, que se encontram para agradecer e louvar”, afirmou o Patriarca de Lisboa.

A Igreja de Lisboa deve ser exemplo de uma Igreja “em saída, peregrina da esperança, hoje e amanhã”.

A Sé é lugar de encontro, “não é um destino turístico, nem é em primeiro lugar nem sobretudo um museu de arte que atravessa a história. É o lugar onde Deus nos espera e onde o seu povo se reúne para O encontrar”.

As palavras proclamadas “dentro destas paredes ecoam para além delas: atravessam as ruas, entram nas casas, alcançam os corações cansados e desanimados”, acrescentou D. Rui Valério.