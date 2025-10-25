Santuário de Fátima propõe fim de semana para redescobrir o sentido de ser peregrino

O Santuário de Fátima promove, nos dias 8 e 9 de novembro, um itinerário de espiritualidade na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, dedicado à reflexão sobre a peregrinação como condição humana, prática espiritual e caminho de esperança.

Inspirado na frase da Irmã Lúcia — “Chegámos, por fim, à Cova da Iria” —, o encontro convida os participantes a redescobrirem a experiência de fé, esperança e amor vivida no ato de peregrinar.

A orientação será conduzida por André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral, Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima, e José Rui Teixeira, poeta e teólogo com intensa atividade em diversas instituições académicas e com profunda experiência pastoral, designadamente como peregrino.

O programa inclui momentos de oração, reflexão bíblica e teológica, debate sobre um filme e uma breve caminhada-peregrinação entre o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga e o Santuário de Fátima.

Integrado no Ano Santo de 2025, centrado no tema da esperança, o itinerário pretende oferecer uma experiência espiritual e formativa, em sintonia com a mensagem de Fátima e a missão pastoral do Santuário.

“Os itinerários de espiritualidade dinamizados pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral, no âmbito das propostas da Escola do Santuário, visam oferecer aos participantes uma oportunidade de reflexão sobre a fé, em articulação com o acontecimento e a mensagem de Fátima, numa modalidade a um tempo formativa e experiencial, constituindo-se como ocasiões de aprofundamento teológico-pastoral, de vivência espiritual e de partilha fraterna”, indica o Santuário.

O evento disponibiliza alojamento na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, mediante reserva prévia junto do Departamento de Hospedagem.