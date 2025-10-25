Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Santuário de Fátima propõe fim de semana para redescobrir o sentido de ser peregrino

25 out, 2025 - 22:46 • Olímpia Mairos

Integrado no Ano Santo de 2025, centrado no tema da esperança, o itinerário pretende oferecer uma experiência espiritual e formativa, em sintonia com a mensagem de Fátima e a missão pastoral do Santuário.

A+ / A-

O Santuário de Fátima promove, nos dias 8 e 9 de novembro, um itinerário de espiritualidade na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, dedicado à reflexão sobre a peregrinação como condição humana, prática espiritual e caminho de esperança.

Inspirado na frase da Irmã Lúcia — “Chegámos, por fim, à Cova da Iria” —, o encontro convida os participantes a redescobrirem a experiência de fé, esperança e amor vivida no ato de peregrinar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A orientação será conduzida por André Pereira, diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral, Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima, e José Rui Teixeira, poeta e teólogo com intensa atividade em diversas instituições académicas e com profunda experiência pastoral, designadamente como peregrino.

O programa inclui momentos de oração, reflexão bíblica e teológica, debate sobre um filme e uma breve caminhada-peregrinação entre o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga e o Santuário de Fátima.

Integrado no Ano Santo de 2025, centrado no tema da esperança, o itinerário pretende oferecer uma experiência espiritual e formativa, em sintonia com a mensagem de Fátima e a missão pastoral do Santuário.

“Os itinerários de espiritualidade dinamizados pelo Departamento de Acolhimento e Pastoral, no âmbito das propostas da Escola do Santuário, visam oferecer aos participantes uma oportunidade de reflexão sobre a fé, em articulação com o acontecimento e a mensagem de Fátima, numa modalidade a um tempo formativa e experiencial, constituindo-se como ocasiões de aprofundamento teológico-pastoral, de vivência espiritual e de partilha fraterna”, indica o Santuário.

O evento disponibiliza alojamento na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, mediante reserva prévia junto do Departamento de Hospedagem.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 25 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)