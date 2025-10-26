50 anos da Diocese de Setúbal. “Uma Igreja com sabor a povo e cheiro a mar”

Tudo começa com uma homenagem a D. Manuel Martins – o homem que nasceu em Matosinhos e se tornou o primeiro Bispo da região. Foi nomeado pelo Papa Paulo VI a 16 de Julho de 1975 e por aqui ficou durante 23 anos. Ainda não são 16h30 e já Marcelo Rebelo de Sousa está no exterior da Sé a prestar a homenagem agendada na estátua que o assinala. “As flores entregues representam-nos a todos”, afirma com conviccão D. Américo Aguiar, o Cardeal que agora lidera a Diocese. São 50 anos, meio século de existência. Centenas de pessoas enchem o local das cerimónias. Na homília, que dura mais de 10 minutos, D. Américo salienta a importância do tempo que passou: “Hoje o coração de Setúbal pulsa mais forte, São Paulo VI quis que aqui, junto ao Tejo e ao Sado, nascesse uma Igreja com sabor a povo e cheiro a mar, uma Igreja que aprendesse a servir, a escutar, a cuidar.” Dando graças pelos anos vividos na diocese, D. Américo Aguiar, em tom de auspício, olha “o futuro com saudades, que já arde em nós como promessa de Deus”. O Evangelho do dia é de São Lucas e recorda a subida de dois homens ao templo: um fariseu e um publicano. É o mote para o relacionar com o trabalho que tem sido desenvolvido nesta zona. “Jesus mostra-nos que Deus não olha as aparências, mas o amor com que se vive; não o número de obras ou instituições, mas o amor que nelas gastou.”



Com um tom mais político, o bispo da região opta também por deixar apelos aos autarcas. Pede ação firme para o pleno funcionamento da Comunidade Intermunicipal da Península de Setúbal: “Esse consenso e essa concertação tem de começar desde já na governabilidade dos executivos municipais que iniciarão funções em breve, os nossos eleitores não nos perdoarão se assim não for”. E há até tempo para falar no dinheiro que chega a Portugal vindo da Europa. “Os sonhos que se poderão concretizar com o novo enquadramento dos fundos comunitários não podem morrer na praia”. As ideias para os próximos 50 anos não podiam ser mais claras: “aeroporto Luís de Camões, novas travessias do Tejo, 26 mil habitações, requalificação de áreas industriais e expansão da rede transportes públicos”. Tudo isto pode ser concretizável até 2075, acredita - depositando confiança, diz, em Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está presente e a quem são dirigidas estas palavras.