Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Arcebispo venezuelano impedido de viajar para celebrar missa a novo santo

26 out, 2025 - 19:31 • Lusa

A denúncia foi feita pelo próprio através das redes sociais e tem lugar num contexto de crescentes tensões entre os bispos católicos e o Governo venezuelano, com a Igreja a pedir a libertação dos presos políticos e a queixar-se de que o regime tenta politizar a canonização de José Gregório Hernández.

A+ / A-

O arcebispo de Caracas, Baltazar Porras, queixou-se hoje de as autoridades locais o impedirem de celebrar uma missa a um santo declarado pelo papa Leão XIV, José Gregório Hernández.

A denúncia foi feita pelo próprio através das redes sociais e tem lugar num contexto de crescentes tensões entre os bispos católicos e o Governo venezuelano, com a Igreja a pedir a libertação dos presos políticos e a queixar-se de que o regime tenta politizar a canonização de José Gregório Hernández.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num vídeo divulgado na plataforma Instagram, Baltazar Porras indicou que "é tradição da Igreja que, após a canonização se celebrem missas de ação de graças nos lugares onde os novos santos viveram".

Acrescentou que foi convidado para celebrar a festa litúrgica de José Gregório Hernández na sua localidade natal - Isnotú, estado de Trujillo -, mas que na noite de ontem, a Conferência Episcopal recebeu um telefonema do vice-ministro de Cultos, (Edgar Arteaga), advertindo que "não era conveniente que estivesse presente em Isnotú, porque havia informações sobre distúrbios".

"Mais tarde, fui notificado por WhatsApp e e-mail sobre o cancelamento do voo da Conviasa [que o levaria até ao sítio], embora o avião tenha partido e chegado normalmente a Valera, Trujillo", explica.

Perante essa situação, Baltazar Porras decidiu viajar num voo privado, "no entanto, durante o trajeto, os pilotos foram informados de que deveriam aterrar em Barquisimeto devido a ventos muito fortes no aeroporto de Valera", apesar de o terminal continuar "a funcionar normalmente e a receber diferentes voos".

No vídeo, o arcebispo denunciou uma forte presença militar no aeroporto de Barquisimeto e que a aeronave em que viajava "foi cercada por um grande número de oficiais armados até aos dentes", apesar de no interior estarem apenas cinco pessoas.

Baltazar Porras referiu ainda que tentou alugar uma viatura para terminar a viagem até ao destino,mas que "foi vetado pelas forças públicas" que os impediram sair de onde estavam por "ordens superiores".

"Estávamos praticamente confinados", sublinhou o bispo, que acusou as autoridades venezuelanas de "uma violação de um direito fundamental" e questionou "qual o crime que foi cometido para que fosse impedido de cumprir um dever religioso".

Em 19 de outubro, o Papa Leão XVI canonizou os primeiros santos da Venezuela, o 'médico dos pobres' José Gregório Hernández e a religiosa Madre Carmen Rendiles.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 26 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)