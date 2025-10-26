Equipa Sinodal da CEP destaca sinodalidade como caminho concreto para a Igreja

A Equipa Sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou este domingo que a sinodalidade, quando vivida de forma autêntica, representa um caminho concreto e transformador para a Igreja.

A equipa sublinha que a sinodalidade deve ser entendida “como escuta mútua e do Espírito, como conversão das relações e como serviço humilde à missão”, realçando que “não é uma teoria distante, mas um caminho concreto”.

Segundo a nota, “uma Igreja que aprende a caminhar com os outros, a curar as suas feridas e a colocar-se ao serviço da vida torna-se um farol de esperança num mundo que anseia por paz, justiça e fraternidade”.

A Equipa Sinodal convida ainda a viver a sinodalidade “como um estilo de vida”, especialmente neste tempo de Jubileu.

“Cremos que é este o desafio lançado neste Jubileu: deixarmo-nos transformar por este dinamismo sinodal, para sermos, todos e cada um, a levedura paciente e eficaz que faz fermentar a massa de um futuro mais justo e reconciliado”, conclui a nota.

Portugal marcou presença no Jubileu das Equipas Sinodais com uma delegação composta por 27 participantes, entre os quais os membros da Equipa Sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa e representantes de nove dioceses: Angra, Aveiro, Beja, Évora, Funchal, Leiria-Fátima, Lisboa, Setúbal e Viseu. A comitiva integrou leigos, sacerdotes, diáconos, consagradas e o bispo de Viseu, D. António Luciano.