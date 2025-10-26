Papa reforça apelo à oração pelas vítimas da guerra

O Papa reforçou este domingo os apelos à oração pela paz, “particularmente através da recitação comunitária do Santo Rosário”, convidando os católicos a aderir a esta intenção global.

“Contemplando os mistérios de Cristo juntamente com a Virgem Maria, fazemos nossa a dor e a esperança das crianças, das mães, dos pais, dos idosos vítimas da guerra”, afirmou Leão XIV, no final da recitação do ângelus, desde a janela do apartamento pontifício.

Falando a milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, o pontífice referiu que desta intercessão “do coração” brotam “tantos gestos de caridade evangélica, de proximidade concreta, de solidariedade”.

“A todos aqueles que, com confiante perseverança, levam adiante este compromisso todos os dias, repito: bem-aventurados os operadores da paz”, frisou Leão XIV.

A intervenção soma-se a uma série de apelos à paz, dirigidos especialmente às nações em conflito e às populações civis afetadas pela violência, nos últimos meses.

O Papa manifestou ainda o seu afeto e proximidade às populações do leste do México, atingidas nos últimos dias por severas inundações.

“Rezo pelas famílias e por todos aqueles que sofrem por causa desta calamidade, e confio ao Senhor, por intercessão da Virgem Santa, as almas dos falecidos”, declarou.

As inundações afetaram com particular gravidade os estados de Veracruz e Tabasco, onde chuvas intensas provocaram transbordos de rios, deslizamentos de terra e destruição de infraestruturas.

De acordo com informações difundidas pelas autoridades mexicanas, dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, enquanto equipas de emergência continuam as operações de resgate e assistência humanitária nas zonas mais isoladas.

No início do encontro de oração, o Papa apresentou uma reflexão sobre a importância da humildade na vida espiritual.

“Jesus transmite-nos uma mensagem poderosa: não é ostentando os nossos méritos que nos salvamos nem escondendo os nossos erros, mas apresentando-nos tal como somos, honestamente, diante de Deus, de nós mesmos e dos outros, pedindo perdão e confiando na graça do Senhor”, observou.

Leão XIV recomendou aos católicos que se confiem à misericórdia de Deus, reconhecendo os próprios erros e “assumindo a responsabilidade por eles”.

“Deste modo, poderá crescer, em nós e à nossa volta, o seu Reino, que não pertence aos soberbos, mas aos humildes, e que se cultiva, na oração e na vida, através da honestidade, do perdão e da gratidão”, declarou.

Esta manhã, o Papa tinha presidido à Missa conclusiva do Jubileu das Equipas Sinodais, na Basílica de São Pedro.