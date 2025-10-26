“Precisamos de Ti”: Semana de Oração pelos Seminários desafia jovens a responder ao chamamento de Jesus

“O Papa precisa, a Igreja precisa, as Dioceses precisam, as Comunidades precisam e os Seminários particularmente precisam de jovens que sigam o convite de Jesus” , lê-se na mensagem da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.

A imagem escolhida para acompanhar a semana foge ao habitual: o rosto do Papa Leão XIV, sucessor de Pedro, aponta com o dedo indicador para cada fiel, recordando que a vocação sacerdotal nasce do encontro com Cristo e se concretiza no serviço à Igreja.

“Precisamos de ti” . É o lema da Semana de Oração pelos Seminários, que decorre entre 2 e 9 de novembro. Trata-se de um convite direto e profundamente eclesial , que vai além do âmbito pessoal e desafia toda a comunidade cristã a envolver-se e a rezar pelas vocações sacerdotais .

A reflexão sublinha que o chamamento de Deus não é feito apenas a alguns, mas a todos os batizados, que são convidados a colocar os seus talentos e dons ao serviço da missão comum.

Assim, o “Precisamos de ti” não se dirige apenas aos que sentem um possível chamamento ao sacerdócio, mas também às famílias, equipas formadoras dos seminários, e comunidades paroquiais, cuja colaboração é essencial na formação e acompanhamento dos futuros padres.

“Todos nós precisamos de ti – o Papa, os bispos, os sacerdotes, os leigos – porque é o próprio Jesus quem continua a chamar e a apontar para cada um: ‘Eu preciso de ti’”, afirma a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A comissão episcopal reconhece ainda o caminho já percorrido pelos seminaristas e formadores, que respondem com generosidade ao apelo de Deus e ajudam a manter viva a esperança de uma Igreja em constante renovação.

Com esta iniciativa, a Igreja em Portugal convida os fiéis a rezar pelos seminários e pelas vocações sacerdotais, pedindo a Deus que continue a suscitar corações disponíveis para servir.

“Há muitas ovelhas e muitos rebanhos que precisam de ti”, conclui a mensagem, evocando o gesto simbólico do Papa Leão XIV e a voz de Cristo que continua a chamar: “Precisamos de sacerdotes, precisamos de seminaristas, precisamos de ti.”