10 anos de Laudato Si: biógrafo do Papa Francisco lembra Carta Encíclica

Pedindo desculpa pelo português - que sabe falar mas que não é sua língua nativa - Austin Ivereigh arranca para explicar as origens da Laudato Si e da sua aplicação prática à agricultura. O escritor britânico, biógrafo do Papa Francisco, fala cerca de 25 minutos e sublinha ser para si “fundamental a questão do compromisso da Igreja com a sua própria terra”- o principal fruto trazido pela Carta Encíclica. À Renascença, lança um desafio aos bispos de todo o mundo: “a Igreja tem terra, cada paróquia tem terra, normalmente usada para parar carros. É questão de pensar se podemos plantar árvores, cultivar legumes; estas terras como posso usá-las para ajudar as pessoas a estar em relação com a criação; como podemos usar esta terra para testemunhar o Evangelho?” Sabendo praticamente tudo sobre o pensamento do anterior chefe da Igreja lembra que “o Cardeal Bergoglio, como presidente da Conferência Episcopal Argentina, nomeou um físico para criar um programa ambiental na Universidade Católica local”, precisamente porque já havia “muitas preocupações por parte dos bispos na questão ambiental e uma das primeiras coisas que fizeram foi um estudo sobre um impacto das fábricas de papel”.

Seguiu-se o famoso Documento de Aparecida, redigido, em 2007, sob a direção daquele que viria a ser Papa 6 anos mais tarde, após um encontro no Brasil entre o alto clero sul-americano. “Quando falamos da evolução do pensamento de Bergoglio sobre este assunto, não é só uma coisa de Bergoglio, é da Igreja sul-americana”. Nessa Conferência Geral, explica Austin Ivereigh, os bispos levaram à discussão muitos problemas sociais relacionados com o tratamento da Natureza nos seus países. “Aparecida levou Bergoglio a perceber que a opção pelos pobres tinha também de ser uma opção pelo Ambiente”. Um dos primeiros passos até ao documento que sairia em 2015. Celebram-se 10 anos desde a publicação da Carta Encíclica de Francisco acerca do “cuidado da Casa Comum”. Em parceria com a Comissão Nacional Justiça e Paz e a Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade, a conferência propunha uma reflexão sobre a mesma. “Os dois primeiros capítulos contemplam o que se está a passar e o que Deus queria para a criação, o terceiro e o quarto o porquê de estar a acontecer e os últimos chamam-nos a agir”, reforça Ivereigh, que afirma ainda que “outra inovação do documento é o sigilo do processo de elaboração – as mais de 200 pessoas que estiveram envolvidas na redação são pouco conhecidas até hoje”.

O biógrafo do Papa Francisco diz que a Laudato Si recupera uma longa tradição católica de agricultura, “especialmente nas tradições beneditinas e franciscanas”, estabelecendo uma base teológica: “Deus é criador; a terra é de Deus; os frutos são destinados a todas as pessoas; a criação tem uma ordem, uma integridade própria com a qual devemos aprender, contém uma sabedoria profunda; há um claro apelo a uma agricultura sustentável e diversificada e uma importante relação é estabelecida com os ecossistemas locais”. No ar fica a questão: “Como reconheceria uma quinta Laudato Si? Que diferença fazia ter havido um encontro com Cristo?”

