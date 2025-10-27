Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Religião

10 anos de Laudato Si: biógrafo do Papa Francisco lembra Carta Encíclica

27 out, 2025 - 20:38 • João Maldonado

"Como podemos usar esta terra para testemunhar o Evangelho?", é a questão deixada por Austin Ivereigh, numa deslocação a Portugal para falar no décimo aniversário do documento. Desafia os bispos a fazer mais pela Natureza.

A+ / A-

Pedindo desculpa pelo português - que sabe falar mas que não é sua língua nativa - Austin Ivereigh arranca para explicar as origens da Laudato Si e da sua aplicação prática à agricultura. O escritor britânico, biógrafo do Papa Francisco, fala cerca de 25 minutos e sublinha ser para si “fundamental a questão do compromisso da Igreja com a sua própria terra”- o principal fruto trazido pela Carta Encíclica.

À Renascença, lança um desafio aos bispos de todo o mundo: “a Igreja tem terra, cada paróquia tem terra, normalmente usada para parar carros. É questão de pensar se podemos plantar árvores, cultivar legumes; estas terras como posso usá-las para ajudar as pessoas a estar em relação com a criação; como podemos usar esta terra para testemunhar o Evangelho?

Sabendo praticamente tudo sobre o pensamento do anterior chefe da Igreja lembra que “o Cardeal Bergoglio, como presidente da Conferência Episcopal Argentina, nomeou um físico para criar um programa ambiental na Universidade Católica local”, precisamente porque já havia “muitas preocupações por parte dos bispos na questão ambiental e uma das primeiras coisas que fizeram foi um estudo sobre um impacto das fábricas de papel”.

Papa. Borgo Laudato si’ é uma semente de esperança que pode dar frutos de justiça e de paz

Papa. Borgo Laudato si’ é uma semente de esperança que pode dar frutos de justiça e de paz

O objetivo deste grande espaço, com mais de 55 hec(...)

Seguiu-se o famoso Documento de Aparecida, redigido, em 2007, sob a direção daquele que viria a ser Papa 6 anos mais tarde, após um encontro no Brasil entre o alto clero sul-americano. “Quando falamos da evolução do pensamento de Bergoglio sobre este assunto, não é só uma coisa de Bergoglio, é da Igreja sul-americana”. Nessa Conferência Geral, explica Austin Ivereigh, os bispos levaram à discussão muitos problemas sociais relacionados com o tratamento da Natureza nos seus países. “Aparecida levou Bergoglio a perceber que a opção pelos pobres tinha também de ser uma opção pelo Ambiente”. Um dos primeiros passos até ao documento que sairia em 2015.

Celebram-se 10 anos desde a publicação da Carta Encíclica de Francisco acerca do “cuidado da Casa Comum”. Em parceria com a Comissão Nacional Justiça e Paz e a Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade, a conferência propunha uma reflexão sobre a mesma.

“Os dois primeiros capítulos contemplam o que se está a passar e o que Deus queria para a criação, o terceiro e o quarto o porquê de estar a acontecer e os últimos chamam-nos a agir”, reforça Ivereigh, que afirma ainda que “outra inovação do documento é o sigilo do processo de elaboração – as mais de 200 pessoas que estiveram envolvidas na redação são pouco conhecidas até hoje”.

"Borgo Laudato si": Leão XIV inaugura projeto sonhado por Francisco

"Borgo Laudato si": Leão XIV inaugura projeto sonhado por Francisco

O “Borgo", em Castel Gandolfo, é um projeto destin(...)

O biógrafo do Papa Francisco diz que a Laudato Si recupera uma longa tradição católica de agricultura, “especialmente nas tradições beneditinas e franciscanas”, estabelecendo uma base teológica: “Deus é criador; a terra é de Deus; os frutos são destinados a todas as pessoas; a criação tem uma ordem, uma integridade própria com a qual devemos aprender, contém uma sabedoria profunda; há um claro apelo a uma agricultura sustentável e diversificada e uma importante relação é estabelecida com os ecossistemas locais”.

No ar fica a questão: “Como reconheceria uma quinta Laudato Si? Que diferença fazia ter havido um encontro com Cristo?”

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Também presente na conferência está Elena Lasida, teóloga e economista uruguaia. Afirma que para compreender a Laudato Si é preciso usar a palavra “revolução”. Diz que o mundo leva-nos sobretudo a pensar em “independência”, “utilidade” e na “correção de fragilidades”; mas a chave estará em ter como fonte de vida a “interdependência”, a “gratuitidade” e a “criatividade”.

A professora, que tem desenvolvido em França o seu trabalho de investigação, sugere que Francisco propôs nesta Carta Encíclica uma forma diferente de vermos o quotidiano: pensarmos em relação com os outros e com a Natureza, sem avaliações de “utilidade e de eficiência” e permitindo “a possibilidade de fazer algo que não procura um resultado em particular”, aproveitando a “fragilidade para criar algo radicalmente novo”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 27 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)