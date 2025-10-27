Câmara do Porto identifica 135 locais de culto na cidade

Na sua página online, a Câmara do Porto revela que foram identificados 135 locais de culto na cidade relativos a nove "tradições religiosas", nomeadamente o Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Fé Bahá'í, Hinduísmo, Budismo, Siquismo, Tradições Japonesas e Doutrinas Espiritualistas.

De acordo com o município “a carta descreve não apenas a presença física destas comunidades, mas também o papel social que desempenham, incluindo o apoio à integração de migrantes e o envolvimento em iniciativas comunitárias".

Citado pela autarquia, o ainda vereador do pelouro da Coesão Social, Fernando Paulo adianta que o trabalho feito este ano, tem como objetivo "promover o diálogo inter-religioso, valorizar a diversidade cultural e reforçar a coesão social".

O responsável assegura que se trata de "um instrumento de conhecimento e de reconhecimento" que "permite compreender a riqueza espiritual e cultural da cidade" e "valoriza o papel das comunidades religiosas na construção de uma cidade mais solidária, mais humana e mais plural".

Para o vereador eleito pelo movimento de Rui Moreira, "esta é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do município como agente promotor do diálogo inter-religioso, da tolerância e da inclusão, reconhecendo a diversidade de crenças como uma dimensão fundamental da vida urbana contemporânea".

Na carta, com quase 500 páginas e disponibilizada no site da autarquia, é descrito que a cidade é "um espaço de grande diversidade religiosa e cultural" que se manifesta "não apenas na vivência espiritual das comunidades, mas também na forma como cada uma delas marca o tecido social e cultural do Porto".

"Este reconhecimento da diversidade e das suas especificidades é essencial, no sentido em que permite um contacto que leva à compreensão e, consequentemente, a uma comunicação e interação mais eficazes", garante o documento.

Nas suas considerações finais, a Carta das Religiões do Porto vinca o aumento das comunidades evangélicas e pentecostais na autarquia, "impulsionado pela migração de cidadãos brasileiros e de outros países dos PALOP, o que tem transformado a paisagem religiosa" da cidade.

"O surgimento de novas comunidades evangélicas, predominantemente compostas por uma população jovem e ativa, muitas vezes acompanhada pelos seus filhos, tem contrastado com as comunidades católicas, que enfrentam o envelhecimento dos seus fiéis", pode ler-se no documento, que dá conta ainda de que estas comunidades emergentes "desempenham um papel muito importante na integração de migrantes, ao oferecer redes de apoio, atividades educativas e dinamismos de solidariedade social".

O "fenómeno da gentrificação" é ainda apontado para justificar "profundas transformações no centro urbano".

"O aumento do custo de vida e a pressão imobiliária levaram à deslocação de muitos residentes tradicionais para a periferia, o que resulta numa redução da presença de fiéis nas paróquias do centro histórico. Este fenómeno, aliado ao turismo massivo, tem alterado a vivência religiosa na cidade, com um aumento da participação de visitantes estrangeiros nas missas dominicais e uma modificação profunda nas dinâmicas comunitárias tradicionais, já que muitos dos presentes não pertencem à paróquia nem participam ativamente na vida pastoral local", especifica a carta.