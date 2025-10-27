"Fui a ver e tinha caído". Igreja da Guarda fica sem parte da Virgem da Misericórdia

Parte da imagem da Virgem da Misericórdia caiu, esta segunda-feira, da fachada da Igreja da Misericórdia da Guarda. A figura da padroeira terá caído "por volta das 11h00", avança o secretariado Nacional de Bens Culturais da Igreja.

A informação foi confirmada à Renascença pelo sacristão que participava na missa desta manhã e foi apanhado de surpresa pela acontecimento. "Ouvi um estrondo. Fui a ver e tinha caído parte da padroeira nas escadas", relata João Marques, que assegura que a queda aconteceu já depois de terminada a missa, pelas 10h20.

O nicho, no qual está a imagem da padroeira, ruiu e caíram pedaços da Virgem nas escadas e via pública. No entanto, o sacristão confirmou que ninguém estava na rua no momento da queda e, por isso, não há feridos a registar.

A PSP e a Proteção Civil já começaram a averiguar o motivo da queda na igreja de influência barroca.

A região valoriza o trabalho de pedra do século XVIII como a obra mais importante na cidade, um património de uma encomenda real de D. João V, presente na fachada principal da Igreja da Misericórdia da Guarda.