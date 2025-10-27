Jubileu do Mundo Educativo com 46 portugueses em Roma

A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), através do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), participa com uma delegação, denominada "Constelação SNEC", com uma delegação de 46 pessoas em representação de todas as Dioceses de Portugal.

De acordo com uma nota da Conferência Episcopal portuguesa (CEP) enviada à Renascença, entre os participantes vão estar responsáveis diocesanos da Educação Moral Religiosa Católica (EMRC), equipa nacional de apoio à disciplina e professores criadores de recursos e novos manuais para a disciplina, uma representação da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) e alguns responsáveis de escolas católicas.

O grupo de educadores portugueses será acompanhado por D. Manuel Felício, bispo emérito da Guarda e vogal da CEECDF, e por Fernando Moita, secretário da mesma Comissão Episcopal e diretor do SNEC.

A participação da comitiva portuguesa começa na tarde de dia 30 de outubro, com uma receção na embaixada de Portugal junto da Santa Sé, para um pequeno grupo de 25 participantes.

No dia seguinte, o dia inicia-se com a participação no «Encontro do Papa Leão XIV com os Educadores», na Sala Paulo VI, seguida da «Passagem pela Porta Santa».

A 1 de novembro, último dia do «Jubileu do Mundo Educativo» a «Constelação SNEC» participa na missa de encerramento do Jubileu, na praça de São Pedro, onde é esperada a declaração de São João Newman como «Doutor da Igreja» e co padroeiro da Educação.

A 2 de novembro os educadores portugueses celebram uma eucaristia na Igreja de santo António dos Portugueses.

A nota da CEP inclui o testemunho de António Cordeiro, coordenador do Departamento da EMRC no SNEC que diz esperar que, este Jubileu “seja um tempo belíssimo de alegria e de constelações de luz que configuram uma humanidade fraterna”.

Para o responsável, a presença de tantos docentes de EMRC, em Roma, deve entender-se como “estímulo e oportunidade” para crescer.

“Este Jubileu não quer ser apenas parte de uma celebração uma celebração histórica, mas também um espaço de reflexão, renovação e projeção para o futuro da educação, valorizando o diálogo entre tradição e inovação”, acrescentou