Leão XIV assina carta apostólica em encontro com estudantes das universidades pontifícias

"Estar neste lugar, durante o Ano Jubilar, é um dom que não pode ser considerado adquirido, sobretudo porque a peregrinação para atravessar a Porta Santa nos recorda que a vida só é verdadeiramente viva se estiver em movimento, se souber fazer algumas passagens, ou seja, se for capaz de celebrar a Páscoa", disse o Papa no início da sua homilia.

"Este património não é imutável: é uma bússola que continua a indicar a direção. As expectativas, hoje, não são menores do que as muitas com que a Igreja teve de lidar há 60 anos. Pelo contrário, ampliaram-se e tornaram-se mais complexas", escreveu o Papa, numa passagem divulgada pelo Vaticano .

Ao lado de José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, o Papa assinalou o aniversário da declaração do Concílio Vaticano II, que aconteceu a 28 de outubro.

Seis décadas depois da declaração Gravissimum Educationis de São Paulo VI, o Papa Leão XIV assinou esta segunda-feira a carta apostólica "Desenhar novos mapas de esperança", durante a abertura do Jubileu do Mundo Educativo, numa missa com estudantes das universidades pontifícias.

“Deste modo, é belo pensar que, ao celebrar o Jubileu nestes meses, a Igreja experimenta este estar a caminho, lembrando-se de que precisa constantemente de se converter, de seguir Jesus sem hesitações e sem a tentação de querer ultrapassá-lo; que precisa sempre da Páscoa, isto é, de “passar” da escravidão à liberdade, da morte à vida. Espero que cada um de vós sinta sobre si o dom desta esperança e que o Jubileu seja uma ocasião através da qual a vossa vida possa recomeçar", afirmou.

Durante a homilia da missa de abertura do Jubileu do Mundo da Educação, Leão XIV lembrou a "fome de verdade e de sentido" que existe nos dias de hoje.

“Hoje, tornamo-nos especialistas em detalhes infinitesimais da realidade, mas somos incapazes de ter novamente uma visão de conjunto, uma visão que una as coisas através de um significado maior e mais profundo; a experiência cristã, pelo contrário, quer ensinar-nos a olhar para a vida e a realidade com um olhar unitário, capaz de abraçar tudo, rejeitando qualquer lógica parcial”, disse, na homilia que proferiu na Basílica de São Pedro.

“Alimentar a fome de verdade e de sentido é uma tarefa necessária, porque sem verdade e significados autênticos pode-se entrar no vazio e pode-se até morrer”, acrescentou.

O encontro decorre até dia 1 de novembro e reúne m Roma mais de 20 mil participantes de 124 países, incluindo Portugal.