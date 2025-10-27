Leão XIV vai visitar Turquia e Líbano de 27 de novembro a 2 de dezembro

O Papa vai visitar a Turquia e o Líbano de 27 de novembro a 2 de dezembro, na primeira viagem do seu pontificado, com várias celebrações ecuménicas, incluindo a evocação do 1700.º aniversário do Concílio de Niceia.

O programa da deslocação, divulgado esta segunda-feira pelo Vaticano, tem início em Ancara com visitas institucionais, nomeadamente ao Mausoléu de Atatürk, e encontros com o presidente da República turca, bem como representantes civis e diplomáticos, para o primeiro discurso da viagem.

Já no dia 28 de novembro, em Istambul, o Papa vai participar em momentos de oração com membros da comunidade católica, antes de deslocar para Iznik, onde tem lugar um encontro ecuménico de oração no local das escavações arqueológicas da Basílica de São Neófito.

Niceia, atualmente a cidade turca de Iznik, recebeu em 325 o primeiro concílio ecuménico, com a missão de preservar a unidade da Igreja, perante correntes teológicas que negavam a plena divindade de Jesus Cristo e a sua igualdade com o Pai, reunindo cerca de 300 bispos, convocados pelo imperador Constantino.

Os participantes acabaram por definir o ‘Símbolo de fé’, o Credo, que ainda hoje se professa nas celebrações eucarísticas dominicais.

A 29 de novembro, em Istambul, Leão XIV começa por visitar a Mesquita Azul, construída em frente à Basílica de Santa Sofia, entre 1609 e 1616, conhecida pelo nome do sultão Ahmet, que a mandou edificar.

A agenda prevê novo encontro de oração com Bartolomeu na igreja de São Jorge, sede do Patriarcado de Constantinopla, antes da assinatura de uma declaração conjunta; o dia encerra-se com a celebração da Missa, na “Volkswagen Arena”, com capacidade para cerca de 6 mil pessoas.

No dia 30 de novembro, o Papa desloca-se à catedral da Igreja Arménia Apostólica, antes de assinalar a festa litúrgica de Santo André, na sede do Patriarcado de Constantinopla.

A segunda etapa da viagem inicia-se nessa tarde, em Beirute, junto de autoridades políticos, diplomatas e representantes da sociedade civil.

A agenda do dia 1 de dezembro inclui visitas ao túmulo de São Charbel e ao Santuário de Nossa Senhora do Líbano, encontros com a comunidade católica e com jovens, além de uma oração ecuménica e inter-religiosa na emblemática Praça dos Mártires.

A 2 de dezembro, Leão XIV vai fazer uma oração silenciosa junto ao local da explosão do porto da capital, que a 4 de agosto de 2020 causou a morte de mais de 200 pessoas; cerca de 6500 ficaram feridas e 300 mil pessoas perderam as suas casas.

A celebração conclusiva da viagem ao Líbano é a Missa na zona do “Beirut Waterfront”, junto ao Mediterrâneo.

Francisco visitou a Turquia em 2014 e Bento XVI esteve no país em 2006, seguindo os passos de Paulo VI, em 1964, e João Paulo II, em 1979.

Três Papas visitaram o Líbano, até hoje: Paulo VI, em 1964; João Paulo II, em 1997; e Bento XVI, em 2012.