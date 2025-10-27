Patriarcado assinala semana do Jubileu da Missão

Patriarcado diz que que “de 3 a 9 de novembro, toda a Diocese de Lisboa viverá intensamente a Semana do Jubileu da Missão, um dos momentos mais marcantes do Ano Jubilar 2025”.

De acordo com uma nota enviada à Renascença, a iniciativa vai decorre sob o mote «Levanta-te. Vai. Faz a diferença!».

E o Patriarcado convoca “todas as comunidades a saírem ao encontro dos outros, levando a esperança e a alegria do Evangelho a todos os ambientes da vida quotidiana”, porque “esta semana missionária será uma grande mobilização diocesana, envolvendo paróquias, vigararias, movimentos e congregações, que em simultâneo farão eco da mesma mensagem: anunciar Cristo como Esperança do mundo”.

Por sua vez, o Patriarca D. Rui Valério recorda que os diocesanos são “chamados a ser testemunhas, arautos e missionários da esperança trazida por Jesus Cristo”.

O Patriarcado informa que “durante a semana, cada vigararia propõe uma missão concreta adaptada à sua realidade local”, e que “a semana jubilar culminará no dia 9 de novembro, com celebrações simultâneas nas quatro regiões pastorais da Diocese, presididas pelo Patriarca e pelos bispos auxiliares de Lisboa”.

A diocese assegura que “cada vigararia divulgará os seus programas locais”, e que “todos os diocesanos são convidados a envolver-se como voluntários missionários ou participantes nas várias atividades espirituais, culturais e sociais”.