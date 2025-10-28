Educação: Leão XIV alerta para "eficientismo sem alma" e pede renovação no tempo da inteligência artificial

O Papa publicou esta terça-feira um documento dedicado à educação, no qual alerta para um “eficientismo sem alma” e pede renovação das propostas e instituições católicas, perante o advento da inteligência artificial.

“As tecnologias devem servir a pessoa, não substituí-la; devem enriquecer o processo de aprendizagem, não empobrecer as relações e as comunidades. Uma universidade e uma escola católica sem visão correm o risco de cair no eficientismo sem alma, na padronização do conhecimento, que se transforma em empobrecimento espiritual”, escreve Leão XIV, na carta apostólica ‘Desenhar novos mapas de esperança’’, que assinala o 60.º aniversário da declaração "Gravissimum Educationis", do Concílio Vaticano II, sobre a educação.

O novo documento alerta para os riscos de uma cultura educativa centrada apenas na tecnologia e na produtividade, propondo um “humanismo integral” que una conhecimento, ética e fé.

O Papa realça que “nenhum algoritmo poderá substituir o que torna a educação humana: poesia, ironia, amor, arte, imaginação, a alegria da descoberta e até mesmo a educação para o erro como oportunidade de crescimento”.

“O ponto decisivo não é a tecnologia, mas o uso que fazemos dela. A inteligência artificial e os ambientes digitais devem ser orientados para a proteção da dignidade, da justiça e do trabalho; devem ser governados com critérios de ética pública e participação; devem ser acompanhados por uma reflexão teológica e filosófica à altura”, sustenta.

O texto foi assinado esta segunda-feira, na Basílica de São Pedro, antes da Missa de abertura do Jubileu do Mundo Educativo, numa breve cerimónia acompanhada pelo cardeal português D. José Tolentino Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, da Santa Sé.

Leão XIV propõe uma abordagem pastoral criativa, que passe por “reforçar a formação dos professores também no plano digital”, “valorizar a didática ativa” e “promover a aprendizagem em serviço e a cidadania responsável”, evitando “qualquer tecnofobia”.

A carta pastoral aborda ainda a importância do discernimento sobre “a conceção didática, a avaliação, as plataformas, a proteção de dados e o acesso equitativo”.

A carta apostólica reconhece que a hiperdigitalização pode “fragmentar a atenção” e fala numa “crise das relações”, realçando que “é precisamente aqui que a educação católica pode ser um farol: não um refúgio nostálgico, mas um laboratório de discernimento, inovação pedagógica e testemunho profético”.

O Papa relaciona ainda a crise educativa com as desigualdades globais.

“Vivemos num ambiente educativo complexo, fragmentado, digitalizado. Perante os muitos milhões de crianças no mundo que ainda não têm acesso ao ensino primário, como podemos não agir?”, questiona.

“Perante as dramáticas emergências educativas provocadas pelas guerras, pelas migrações, pelas desigualdades e pelas diversas formas de pobreza, como não sentir a urgência de renovar o nosso compromisso?”, acrescenta.

O documento reafirma que “a educação não é uma atividade acessória, mas constitui a própria trama da evangelização: é a forma concreta pela qual o Evangelho se torna gesto educativo, relação, cultura”.

A formação cristã, acrescenta Leão XIV, “abrange toda a pessoa”, nas suas dimensões “espiritual, intelectual, afetiva, social, corporal”, e a educação “não mede o seu valor apenas na escala da eficiência”, mas “na dignidade, na justiça, na capacidade de servir o bem comum”.

A carta apostólica indica que “a escola católica é um ambiente onde fé, cultura e vida se entrelaçam” e que a família “continua a ser o primeiro local de educação”.

Contra “a subordinação da educação ao mercado de trabalho e à lógica muitas vezes rígida e desumana das finanças”, o Papa pede uma educação aberta à cooperação global e à fraternidade.

Leão XIV deixa um apelo à superação das divisões e à construção de redes educativas, na Igreja Católica, como uma “constelação viva e plural”.

“Onde no passado havia rivalidade, hoje pedimos às instituições que convergirem: a unidade é a nossa força mais profética”, apela o documento.

A declaração ‘Gravissimum Educationis’, promulgada pelo Papa Paulo VI a 28 de outubro de 1965 durante o Concílio Vaticano II, definiu a educação como um direito universal e parte essencial da missão da Igreja.