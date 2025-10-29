Papa Leão XIV:“A Igreja não tolera o antissemitismo”

Papa Leão XIV dedicou a sua catequese desta quarta-feira ao diálogo inter-religioso, para assinalar os 60 anos da Declaração Nostra aetate, “um documento luminoso que nos ensina a encontrar os seguidores de outras religiões não como estranhos, mas como companheiros no caminho da verdade; a honrar as diferenças afirmando a nossa humanidade comum”.

O Papa recordou que “a orientação inicial da Nostra aetate foi para o mundo judaico, com a qual São João XXIII pretendia restabelecer a relação original”, e que “pela primeira vez na história da Igreja, tomaria forma um tratado doutrinal sobre as raízes judaicas do cristianismo que, nos planos bíblico e teológico, representava um ponto de não retorno”.

E, neste contexto, Leão XIV assegura que “a Igreja deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo seja qual for o tempo em que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso promoveu contra os judeus”. “Desde então todos os meus antecessores condenaram o antissemitismo em termos claros. E assim também confirmo que a Igreja não tolera o antissemitismo e combate-o, por causa do Evangelho”, declarou o Papa.

Leão XIV não negou “mal-entendidos, dificuldades, conflitos, durante este período” , mas assegurou que “eles nunca impediram a continuação do diálogo”.

E porque “o espírito da Nostra aetate continua a iluminar o caminho da Igreja”, o Papa exortou à vigilância “contra o abuso do nome de Deus, da religião e do próprio diálogo”, alertando para “os perigos representados pelo fundamentalismo religioso e pelo extremismo”.

Sua Santidade expressou a sua gratidão pela “presença e amizade” dos representantes de diferentes tradições religiosas na audiência desta quarta-feira e pediu para que possam trabalhar juntos, “porque se estivermos unidos, tudo é possível”.

“Há 60 anos, a Nostra aetate trouxe esperança ao mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje somos chamados a restabelecer essa esperança no nosso mundo devastado pela guerra e no nosso ambiente natural degradado”, acrescentou.

O Papa terminou a sua catequese como uma pequena pausa em oração silenciosa, pois “a oração tem o poder de transformar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações”.