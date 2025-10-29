Ouvir
Audiência Geral

Papa lembra “milhares de desalojados” e destruição provocada pelo furacão Melissa

29 out, 2025 - 10:26 • Henrique Cunha

No final da Audiência Geral desta quarta-feira, o Papa Leão apelou à solidariedade e ao esforço das autoridades no auxílio às populações afetadas.

O Papa lembrou, esta quarta-feira, as vítimas do furacão Melissa e manifestou solidariedade às populações afetadas e às autoridades dos países atingidos.

No final da audiência geral desta quarta-feira, Leão XIV lembrou os milhares de desalojados e os prejuízos causados pelo furacão que se abateu sobre a Jamaica e que agora está a atravessar Cuba.

"Nestes dias, abateu-se sobre a Jamaica o furacão Melissa, tempestade com força catastrófica, que está a provocar violentas inundações. Por estas horas, com força devastadora, está a atravessar Cuba. Há milhares de desalojados e foram danificadas casas, infraestruturas e vários hospitais. Asseguro a todos a minha proximidade, rezando por aqueles que perderam a vida, por aqueles que estão em fuga e por aquelas populações que, à espera do desenrolar da tempestade, estão a viver momentos de ansiedade e preocupação", referiu.

O Papa apelou à solidariedade e encorajou "as autoridades civis a fazerem tudo o que estiver ao seu alcance", e deixou um agradecimento "às comunidades cristãs, juntamente com as organizações de voluntariado, pela ajuda que estão a prestar".

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, declarou hoje o país "zona de catástrofe" após a passagem do furacão Melissa, que segundo registos iniciais de danos afetou pelo menos quatro grandes hospitais.

Pelo menos nove pessoas morreram até ao momento devido aos ventos e chuvas associados ao Melissa durante a sua passagem pelas Caraíbas: três na Jamaica, três no Haiti, duas no Panamá e uma na República Dominicana.

