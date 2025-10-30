Educação Cristã portuguesa participa no Jubileu da Educação em Roma

Uma comitiva de 46 representantes da educação cristã portuguesa partiu esta quinta-feira para Roma, onde vai participar no Jubileu do Mundo Educativo, um encontro internacional que reúne instituições e educadores católicos de todo o mundo sob o lema da esperança e da fraternidade.

Os participantes representam diversas dioceses e escolas católicas de Portugal e juntam-se a “outras constelações educativas” para partilhar experiências e renovar o compromisso com a missão educativa cristã.

“Vamos numa atitude de escuta, aguardando partilhas de outras latitudes e quadrantes”, afirmou ao Educris António Cordeiro, coordenador do Departamento de EMRC do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC).

Segundo o responsável, a presença portuguesa pretende reforçar uma visão integral da educação, unindo “mente, coração e mãos” e promovendo uma ação educativa “criativa, complementar e marcada pela colaboração”.

Constelações de luz e criatividade educativa

António Cordeiro sublinhou o significado simbólico e espiritual da peregrinação, descrevendo-a como um encontro de “constelações de luz” que representam a educação cristã unida em torno da esperança.

Recordou ainda a recente proclamação de São John Henry Newman como Doutor da Igreja e co-padroeiro da Educação, sublinhando a sua “importância para a identidade formativa cristã”.

“Remete-nos para a importância do encontro entre cultura e fé, centrado no coração”, afirmou, defendendo que a criatividade educativa nasce de ‘corações unidos com vontade de servir’”, explicou.

Num tempo exigente, como o que vivemos, António Cordeiro destacou ainda que os educadores são chamados e “enviados à escola”, saindo da zona de conforto para cultivar uma cultura de esperança e promover entre os mais jovens uma verdadeira fraternidade.

Encontro com o Papa e “Aldeia da Educação”

Durante a estadia em Roma, os educadores portugueses terão dois encontros com o Papa Francisco, previstos para sexta-feira e sábado, e vão visitar os diferentes espaços da chamada “Aldeia da Educação”, iniciativa inspirada no Pacto Educativo Global lançado pelo Santo Padre.

Ao final desta quinta-feira, a comitiva será também recebida na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé.

“Vamos ao encontro do Santo Padre e dar sentido e vitalidade à nossa missão educativa. Queremos ser pontos de referência nas escolas e desenhar novos mapas de esperança”, destaca Fernando Moita, secretário da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), que integra igualmente a delegação, acompanhada por D. Manuel Felício, vogal da mesma comissão.

Mensagem de incentivo e missão de esperança

O presidente da CEECDF, D. António Augusto Azevedo, enviou uma mensagem aos educadores que participam no Jubileu, incentivando-os a “aproveitar o encontro com o Papa e com toda a Igreja para dar graças pela alegria de estar envolvido no mundo educativo”.

Na breve mensagem, o responsável apelou a que os participantes regressem de Roma “com esperança renovada e espírito mais disponível para continuar, com alegria, a missão no mundo da educação”.

“Uma peregrinação é sempre um regresso à fonte, à cidade de Pedro, para reencontrar o essencial da fé e da missão. Ninguém trabalha sozinho — importa reforçar a comunhão e transformar esta experiência em benefício dos outros”, afirmou o prelado.

A delegação portuguesa encara o Jubileu como um espaço de renovação espiritual e de compromisso educativo, desejando regressar com nova energia para servir as famílias, promover a alegria e alimentar a esperança nas escolas.