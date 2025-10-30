“Não se limitem a olhar para os smartphones". Papa pede aos jovens que sejam profetas do digital

O Papa pediu esta quinta-feira aos jovens que sejam “profetas do digital”, usando os meios ao dispôr com inteligência, e não como uma prisão. “Não permitais que o algoritmo escreva a vossa história! Servi-vos da tecnologia com sabedoria e não permitais que a tecnologia se sirva de vós”, afirmou durante a audiência que concedeu aos estudantes que participam no Jubileu do Mundo Educativo.

Leão XIV lembrou o Pacto Educativo Global, proposto há cinco anos pelo Papa Francisco, com o objetivo de “envolver as novas gerações numa fraternidade universal”, e encorajou os jovens a serem protagonistas e construtores da paz.

“Na verdade, vós não sois apenas destinatários da educação, mas seus protagonistas. Por isso, hoje peço que vos alieis para inaugurar uma nova era educativa, na qual todos - jovens e adultos - nos tornemos testemunhas credíveis de verdade e paz. Por isso digo-vos: sois chamados a ser truth-speakers e peace-makers, pessoas de palavra e construtores de paz”.

Recordado os anos em que foi professor de matemática e física, Leão XIV disse que a educação permite abrir horizontes e ver mais além. Mas é preciso educar também para a dimensão espiritual, não apenas para a técnica, educar para a vida interior, “ouvir a nossa inquietação, não fugir dela nem empanturrá-la com o que não sacia”. E pediu aos jovens que não fiquem presos ao telemóvel.

“A educação ensina-nos a olhar cada vez mais para o alto. Quando Galileu apontou o telescópio para o céu, descobriu novos mundos: as luas de Júpiter, as montanhas da Lua. Assim é a educação: um telescópio que permite olhar mais além, descobrir o que sozinhos não conseguiríeis ver. Portanto, não vos limiteis a olhar para o smartphone e para os seus fugazes fragmentos de imagens: olhai para o Céu, para o alto”.

Num mundo em guerra é ainda mais importante o papel da educação e o da atual geração de jovens em particular. “Que maravilhoso seria se um dia a vossa geração fosse reconhecida como a “geração plus”, lembrada pelo impulso extra que soubestes dar à Igreja e ao mundo. Como podemos consegui-lo? Através da educação, um dos instrumentos mais bonitos e poderosos para mudar o mundo”, afirmou ainda.

Na sua intervenção deixou ainda o pedido aos jovens: “educai-vos de modo a humanizar o digital, construindo-o como um espaço de fraternidade e criatividade, não como uma prisão onde vos encerrais, nem como uma dependência ou uma fuga”. “Em vez de turistas da rede, sede profetas no mundo digital”, como foi São Carlo Acutis, que “não se tornou escravo da rede, antes a utilizou com habilidade para o bem”.

Para o Papa é fundamental a educação para a paz, que “está no cerne” do Pacto Educativo Global. “Vede bem como o nosso futuro é ameaçado pela guerra e pelo ódio que dividem os povos. Este futuro pode ser alterado? Certamente! Mas como? Através de uma educação para a paz desarmada e desarmante”

“Não basta silenciar as armas: é preciso desarmar os corações” e criar “igualdade e crescimento para todos, reconhecendo a igual dignidade de cada jovem, sem nunca os dividir entre aqueles poucos privilegiados que têm acesso a escolas caríssimas e aqueles muitos que não têm acesso à educação”.