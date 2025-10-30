Ouvir
“Não se limitem a olhar para os smartphones." Papa pede aos jovens que sejam profetas do digital

30 out, 2025 - 13:00 • Ângela Roque

Na audiência aos estudantes que participam no Jubileu do Mundo Educativo, Leão XIV pediu que sejam “construtores de paz”, e que ajudem a “humanizar o digital”, para que seja um espaço de “fraternidade e criatividade”, e não “uma prisão.

A+ / A-

(Em atualização)

O Papa pediu esta quinta-feira aos jovens que sejam “profetas do digital”, usando os meios ao dispôr com inteligência, e não como uma prisão. Na audiência aos estudantes que participam no Jubileu do Mundo Educativo, Leão XIV pediu que sejam “construtores de paz”, e que ajudem a “humanizar o digital”.

“Não permitais que o algoritmo escreva a vossa história! Sede vós os seus autores: servi-vos da tecnologia com sabedoria e não permitais que a tecnologia se sirva de vós. Educai-vos de modo a humanizar o digital, construindo-o como um espaço de fraternidade e criatividade, não como uma prisão onde vos encerrais, nem como uma dependência ou uma fuga. Em vez de turistas da rede, sede profetas no mundo digital!", disse o Papa.

Além disso, Leão XIV defendeu que é preciso educar para a “dimensão espiritual” e para a vida interior, não apenas para a técnica, por isso pediu aos jovens que não fiquem presos ao telemóvel.

“A educação ensina-nos a olhar cada vez mais para o alto. Quando Galileu apontou o telescópio para o céu, descobriu novos mundos: as luas de Júpiter, as montanhas da Lua. Assim é a educação: um telescópio que permite olhar MAIS além, descobrir o que sozinhos não conseguiríeis ver. Portanto, não vos limiteis a olhar para o smartphone e para os seus fugazes fragmentos de imagens: olhai para o Céu, para o alto.”

Num mundo em guerra, o Papa recorda que é ainda mais importante o papel da educação, e o da atual geração de jovens em particular: “Que maravilhoso seria se um dia a vossa geração fosse reconhecida como a “geração plus”, lembrada pelo impulso extra que soubestes dar à Igreja e ao mundo."


