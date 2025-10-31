Ouvir
Semana de Oração pelos Seminários

Bispo de Vila Real destaca renovação e missão dos seminários

31 out, 2025 - 09:16 • Olímpia Mairos

Atualmente, a diocese de Vila Real conta com cinco seminaristas maiores e um estagiário pastoral. Já o Seminário Menor não conta com alunos neste novo ano letivo

A Semana dos Seminários, que decorre de 2 a 9 de novembro, “é um momento especial para que toda a Igreja reforce a oração pelos seminários, manifeste o seu apoio material com as ofertas dos fiéis e não deixe de refletir sobre a sua situação atual e o seu papel para o futuro”. A mensagem é deixada por D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real, que convida os fiéis a “olhar o futuro com esperança” e a apoiar a formação dos futuros sacerdotes.

“Para a nossa Diocese de Vila Real é também oportunidade para olhar o presente e pensar o futuro com coração orante e mente aberta a novos caminhos”, salienta o prelado.

Na sua mensagem, D. António lembra que “os seminários sempre ocuparam um lugar central na vida da Igreja pelo que, ao longo dos tempos, têm merecido especial cuidado e atenção”.

“De facto, eles são decisivos para renovar a vida pastoral das comunidades cristãs”, vinca.

Atualmente, a diocese de Vila Real conta com cinco seminaristas maiores e um estagiário pastoral. Os seminaristas frequentam o Seminário Maior do Porto e estudam Teologia na Universidade Católica Portuguesa — uma opção que, segundo o prelado, “tem dado excelentes frutos e deverá ter continuidade no futuro”.

Já o Seminário Menor de Vila Real não conta com alunos neste novo ano letivo, refletindo uma tendência comum a várias dioceses da Europa. “O novo contexto leva-nos a repensar os seminários e a formar pastores para este tempo”, afirma o bispo.

Nesse sentido, a pastoral vocacional da diocese será reforçada, envolvendo famílias, paróquias, movimentos e escolas. O Pré-seminário também ganhará novo impulso para chegar aos jovens e acompanhá-los de forma mais próxima, “despertando-os para o tema da vocação, e com maior disponibilidade para um acompanhamento pessoal dos que manifestarem sinais promissores de vocação”.

Um edifício com história e futuro

D. António Augusto Azevedo recorda ainda a decisão de ceder parte do edifício do Seminário de Vila Real para fins turísticos, conforme contrato assinado em novembro de 2023. A diocese não vendeu o imóvel, mas cedeu uma parte por 30 anos, mantendo propriedade plena.

“O seminário continuará a funcionar na ala sul do edifício, com instalações renovadas para seminaristas e formadores, bem como os Secretariados Diocesanos e o Centro Católico de Cultura”, explica D. António. O acordo — aprovado pela Santa Sé — permitirá reabilitar e rentabilizar o edifício, evitando o seu subaproveitamento e degradação.

De acordo com o responsável da diocese, esta opção garante que o edifício, “permanecendo propriedade da diocese, seja reabilitado, rentabilizado e plenamente usado”.

“De outra forma, a alternativa mais provável seria prosseguir na via do subaproveitamento e degradação do imóvel. A solução encontrada, salvaguardando os interesses da Igreja diocesana, é também muito benéfica para a cidade e para toda a região”, assinala.

Semente de esperança

D. António Azevedo conclui com um apelo à oração e à confiança: “A Igreja de Vila Real precisa de mais sacerdotes”, desejando que os jovens não tenham medo, mas abram o coração a Cristo porque Ele continua a chamar muitos desta geração.

“A Igreja de Vila Real precisa de mais sacerdotes. Dirigimo-nos, por isso, a todos os que sentem o chamamento de Deus ao sacerdócio para que não tenham medo, mas abram o coração a Cristo. Ele continua a chamar muitos jovens desta geração para o seguirem”, escreve.

Com esta mensagem, o bispo convida toda a comunidade diocesana a viver a Semana dos Seminários como um tempo de fé e esperança, pedindo a Deus que nos seminários “comece a germinar um futuro novo para a Igreja e para o mundo”.

“Nesta Semana dos Seminários convidamos os cristãos e as comunidades a dar graças a Deus que não abandona o seu povo, pedindo-lhe que chame mais trabalhadores para a sua messe. Rezemos também pelos seminaristas (e seus formadores) manifestando a nossa esperança de que serão os pastores de que a Igreja anseia e o mundo carece”, pede.

Confiamos que saibam responder com generosidade e alegria e esperamos que nos seminários comece a germinar um futuro novo para a Igreja e para o mundo.

