Bispo de Vila Real destaca renovação e missão dos seminários

Nesse sentido, a pastoral vocacional da diocese será reforçada, envolvendo famílias, paróquias, movimentos e escolas. O Pré-seminário também ganhará novo impulso para chegar aos jovens e acompanhá-los de forma mais próxima, “despertando-os para o tema da vocação, e com maior disponibilidade para um acompanhamento pessoal dos que manifestarem sinais promissores de vocação”.

Já o Seminário Menor de Vila Real não conta com alunos neste novo ano letivo, refletindo uma tendência comum a várias dioceses da Europa. “O novo contexto leva-nos a repensar os seminários e a formar pastores para este tempo”, afirma o bispo.

Atualmente, a diocese de Vila Real conta com cinco seminaristas maiores e um estagiário pastoral. Os seminaristas frequentam o Seminário Maior do Porto e estudam Teologia na Universidade Católica Portuguesa — uma opção que, segundo o prelado, “tem dado excelentes frutos e deverá ter continuidade no futuro”.

Na sua mensagem, D. António lembra que “os seminários sempre ocuparam um lugar central na vida da Igreja pelo que, ao longo dos tempos, têm merecido especial cuidado e atenção”.

“Para a nossa Diocese de Vila Real é também oportunidade para olhar o presente e pensar o futuro com coração orante e mente aberta a novos caminhos”, salienta o prelado.

A Semana dos Seminários, que decorre de 2 a 9 de novembro, “é um momento especial para que toda a Igreja reforce a oração pelos seminários, manifeste o seu apoio material com as ofertas dos fiéis e não deixe de refletir sobre a sua situação atual e o seu papel para o futuro”. A mensagem é deixada por D. António Augusto Azevedo, bispo de Vila Real, que convida os fiéis a “olhar o futuro com esperança” e a apoiar a formação dos futuros sacerdotes.

Um edifício com história e futuro

D. António Augusto Azevedo recorda ainda a decisão de ceder parte do edifício do Seminário de Vila Real para fins turísticos, conforme contrato assinado em novembro de 2023. A diocese não vendeu o imóvel, mas cedeu uma parte por 30 anos, mantendo propriedade plena.

“O seminário continuará a funcionar na ala sul do edifício, com instalações renovadas para seminaristas e formadores, bem como os Secretariados Diocesanos e o Centro Católico de Cultura”, explica D. António. O acordo — aprovado pela Santa Sé — permitirá reabilitar e rentabilizar o edifício, evitando o seu subaproveitamento e degradação.

De acordo com o responsável da diocese, esta opção garante que o edifício, “permanecendo propriedade da diocese, seja reabilitado, rentabilizado e plenamente usado”.

“De outra forma, a alternativa mais provável seria prosseguir na via do subaproveitamento e degradação do imóvel. A solução encontrada, salvaguardando os interesses da Igreja diocesana, é também muito benéfica para a cidade e para toda a região”, assinala.

Semente de esperança

D. António Azevedo conclui com um apelo à oração e à confiança: “A Igreja de Vila Real precisa de mais sacerdotes”, desejando que os jovens não tenham medo, mas abram o coração a Cristo porque Ele continua a chamar muitos desta geração.

“A Igreja de Vila Real precisa de mais sacerdotes. Dirigimo-nos, por isso, a todos os que sentem o chamamento de Deus ao sacerdócio para que não tenham medo, mas abram o coração a Cristo. Ele continua a chamar muitos jovens desta geração para o seguirem”, escreve.

Com esta mensagem, o bispo convida toda a comunidade diocesana a viver a Semana dos Seminários como um tempo de fé e esperança, pedindo a Deus que nos seminários “comece a germinar um futuro novo para a Igreja e para o mundo”.

“Nesta Semana dos Seminários convidamos os cristãos e as comunidades a dar graças a Deus que não abandona o seu povo, pedindo-lhe que chame mais trabalhadores para a sua messe. Rezemos também pelos seminaristas (e seus formadores) manifestando a nossa esperança de que serão os pastores de que a Igreja anseia e o mundo carece”, pede.

Confiamos que saibam responder com generosidade e alegria e esperamos que nos seminários comece a germinar um futuro novo para a Igreja e para o mundo.