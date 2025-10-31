Concertos solidários ajudam associação "Os Gambozinos"

A associação católica juvenil "Os Gambozinos" organiza dois concertos solidários em colaboração com o padre Duarte Rosado, nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Os concertos vão ter lugar no Colégio São João de Brito, em Lisboa.

A receita dos bilhetes, que podem ser adquiridos no site oficial da associação, reverte para apoiar as atividades realizadas com as crianças e jovens da associação.

O custo dos bilhetes varia entre os 10 e os 25 euros e cada um dá direito a uma sopa que será entregue antes de cada concerto.

A associação, que conta com quase 30 anos de existência, vai nestes concertos recordar e celebrar os seus primeiros dez anos de história.

"Os Gambozinos" têm como objetivo promover a ligação entre mais de 600 crianças de meios socioeconómicos e culturais diferentes, principalmente nas regiões de Braga-Porto, Peniche-Lisboa e Pragal-Lisboa.

Com três núcleos distibuídos pelo país e realizam ao longo de todo o ano diferentes atividades com as crianças e jovens da associação, já durante o verão fazem esse trabalho em campos de férias.

Até ao momento, "Os Gambozinos" contam com 115 voluntários por todo o país que promovem as atividades.