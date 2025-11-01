Animadores Missionários reúnem-se na Diocese de Bragança-Miranda

Os Animadores(as) Missionários(as) Ad Gentes (ANIMAG), membros dos Institutos Missionários Ad Gentes, escolheram a Diocese de Bragança-Miranda para realizar a sua Assembleia Anual, que decorrerá de 3 a 9 de novembro de 2025, sob o lema “Missionários da Esperança entre as Nações”.

A escolha da diocese do Nordeste Transmontano, conhecida pela sua forte tradição missionária, nasce do desejo de viver uma Igreja “em saída”, levando a Boa Nova de Jesus Cristo, Nossa Esperança, até aos confins da terra.

A assembleia terá lugar na Casa de Retiros Nossa Senhora de Fátima, em Macedo de Cavaleiros. Posteriormente, de 6 a 9 de novembro, cerca de 20 missionários e missionárias – sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos – partirão em missão de animação pastoral pelas várias unidades pastorais e paróquias que os acolherem, testemunhando a vocação missionária que é o fundamento de toda a Igreja e de cada batizado.

O bispo de Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, expressa a sua alegria pela presença dos ANIMAG na diocese.

“É com grande esperança e alegria que lhes damos as boas-vindas, convidando todos a acolher, participar e abrir o coração à palavra e testemunho dos missionários e missionárias”, declara.

D. Nuno recorda ainda que falar de evangelização é convidar os homens e mulheres de hoje a reencontrar o anúncio jubiloso do amor de Deus e da fraternidade, lembrando a importância do diálogo e da proximidade:

“Mesmo quando não se pode anunciar com palavras, pode-se sempre falar com o coração — com um sorriso, um gesto, um silêncio respeitoso”, esclarece.

Inspirando-se nas palavras do Papa Francisco (Evangelii Gaudium, 89), o prelado sublinha que a missão da Igreja é oferecer uma espiritualidade que cura, liberta e enche de vida e paz, promovendo comunhão solidária e fecundidade missionária.

O encontro dos ANIMAG pretende, assim, fortalecer o compromisso missionário e renovar o entusiasmo evangelizador na Diocese de Bragança-Miranda.

“Queremos ser discípulos-missionários de Jesus Cristo, felizes, fiéis e semeadores de esperança, ajudando as pessoas e famílias a descobrir um projeto de vida pleno e feliz”, conclui D. Nuno Almeida.