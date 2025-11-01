D. José Cordeiro: “A santidade é a vocação universal de todos os peregrinos de esperança”

O arcebispo de Braga e presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, D. José Cordeiro, sublinha, na Renascença, "o significado especial” que a Solenidade de Todos os Santos assume este ano, por “acontecer ao sábado, interligando-se com o domingo, no qual prevalece a comemoração de todos os fiéis defuntos”.

A Igreja celebra este sábado a Solenidade de Todos os Santos, ddata que lembra a todos os cristãos que todos são chamados à santidade. A Igreja do Oriente começou esta celebração no século IV. No Ocidente, a tradição terá tido início três séculos mais tarde.

"É a partir do chamado discurso da montanha, das bem-aventuranças, a Carta Magna do Cristianismo, que se fundamenta esta festa”, lembra o prelado liturgista.

“São felizes aqueles que são peregrinos de esperança,; esperança que nos é dada em Jesus Cristo e que não engana”, sublinha.

O arcebispo de Braga refere que “a ideia de celebração de todos os santos numa só festividade é a de celebrar juntamente todos os santos de Deus”.

“De facto, a liturgia deste dia evoca todos os santos, a começar pela Virgem Santa Maria, os Apóstolos, os Evangelistas e todos os santos conhecidos e desconhecidos. Este dia é uma autêntica festa da Igreja”, acrescenta.

“Defunto é aquele que já terminou uma missão"

De acordo com D. José Cordeiro, a comemoração de todos os fiéis defuntos - a 2 de novembro - é proclamada e celebrada pela Liturgia no mesmo horizonte teológico em que se coloca a Solenidade de Todos os Santos, isto é, “a profunda comunhão em Cristo entre todos os crentes - a comunhão dos santos”.

A comemoração de fiéis defuntos terá surgido em ambiente monástico, por volta do século X. D. José Cordeiro refere que a liturgia cristã das exéquias celebração do mistério pascal de Cristo, “ganha um sublinhado especial, pelo facto de este ano ocorrer ao domingo”, pois “sublinha ainda mais o carácter pascal desta festa”.

“Esta é a missão primeira da Igreja, ser testemunha credível da maior noticia da história que é a Ressurreição de Jesus e viver em conformidade com isso”, acrescenta.

O arcebispo de Braga sublinha que, neste contexto, é bom lembrar que “o caminho da Igreja é um caminho de Páscoa e este ano ainda mais sublinhado por ser Ano santo Jubilar”.

“A travessia da Porta Santa remete-nos para isso. Que a Páscoa é este caminho de muitas travessias e a Porta Santa é o próprio Cristo que nos impele para uma conversão pessoal, pastoral e missionária", assinala.

“As raízes do Cristianismo estão na bem-aventurança eterna, estão no céu. Cada pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus e todos somos chamados à santidade e a santidade é a beleza maior da Igreja”, reforça.

Por isso, o liturgista não considera redutor dizer-se que celebrar Fiéis Defuntos é celebrar a Páscoa, porque “a celebração dos Fiéis Defuntos, como o próprio nome indica, é a celebração daqueles que seguiram fielmente a Jesus Cristo”.

“O defunto é aquele que já terminou uma missão, uma função. Assim indica a etimologia da própria palavra. Por isso, os Fiéis Defuntos vivem na plenitude da luz e da paz. E a Páscoa é isso mesmo: e a realização plena da vida em Cristo”, remata D. José Cordeiro.