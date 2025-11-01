Newman, doutor da Igreja. “Brilhai também vós como astros no mundo”, pede o Papa aos educadores

A partir deste sábado, São Henry Newman é doutor da Igreja. A solene proclamação foi feita pelo Papa durante a missa do Jubileu do mundo educativo. Numa Praça de São Pedro repleta de fiéis, na sua maioria estudantes, professores e responsáveis pelo mundo académico, Leão XIV nomeou-o também co-padroeiro, com São Tomás de Aquino, de todos os agentes que participam no processo educativo.

“A imponente estatura cultural e espiritual de Newman servirá de inspiração para as novas gerações com o coração sedento de infinito, disponíveis a realizar, através da pesquisa e do conhecimento, aquela viagem que, como diziam os antigos, nos faz passar per aspera ad astra, ou seja, através das dificuldades até aos astros”, afirmou o Papa pedindo aos educadores e às instituições educativas: “Brilhai hoje como astros no mundo.”

Face aos desafios atuais, que “podem parecer superiores às nossas forças”, Leão XIV lançou um convite: “Desarmemos as falsas razões da resignação e da impotência e façamos circular no mundo contemporâneo as grandes razões da esperança. Contemplemos e apontemos constelações que transmitam luz e orientação neste tempo presente obscurecido por tantas injustiças e incertezas”. E encorajou os presentes a “fazer das escolas, das universidades e de todas as realidades educativas, mesmo informais e de rua, limiares de uma civilização de diálogo e paz”.

O Santo Padre não esqueceu os mais desfavorecidos. “Devemos perguntar-nos: Os menos dotados não são seres humanos? Os mais fracos não têm a nossa mesma dignidade? Aqueles que nasceram com menos possibilidades valem menos como seres humanos e devem limitar-se apenas a sobreviver? A resposta que damos a estas perguntas determina o valor das nossas sociedades e dela também depende o nosso futuro”, frisou.

No final da missa, Leão XIV saudou a delegação oficial da Igreja de Inglaterra, liderada por Stephen Cottrell, Arcebispo de York. E, recordando o recente e histórico encontro de oração, na Capela Sistina, com o Rei Carlos III, referiu que a presença este sábado, no Vaticano, desta delegação anglicana “expressa a nossa alegria partilhada pela proclamação de São John Henry Newman, Doutor da Igreja”. E acrescentou: “Que ele, do Céu, acompanhe o caminho dos cristãos para a plena unidade”.

Antes de rezar o Angelus, o Papa lamentou o contraste desta celebração “com os dramas que a família humana sofre devido às injustiças e às guerras”, tornando ainda mais premente “o dever de ser construtores de fraternidade”.