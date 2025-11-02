Ouvir
Dia de Finados

“A memória dos defuntos remete para a esperança que não morre”, diz o Papa

02 nov, 2025 - 16:17 • Aura Miguel

O Papa Leão XIV foi até o Cemitério Monumental Verano, em Roma, na tarde deste domingo, para a celebração Dia de Finados.

“Não estamos aqui hoje simplesmente para lembrar aqueles que já partiram deste mundo”, disse Leão XIV no Cemitério Verano, em Roma, numa celebração do Dia dos Finados.

Na missa ao ar livre que celebrou, na tarde deste domingo, num dos maiores cemitérios da capital italiana, o Papa garantiu, aos dois mil fiéis presentes, que “a fé cristã, fundada na Páscoa de Cristo, nos ajuda a viver a memória (dos mortos) não apenas como uma lembrança do passado, mas sobretudo como uma esperança futura”.

Para o Santo Padre, mais do que ficar preso ao passado e olhar para trás, “trata-se de olhar para a frente, para a meta do nosso caminho, para o porto seguro que Deus nos prometeu, para a festa sem fim que nos espera".

Leão XIV sublinhou que a caridade vence a morte, pois é na caridade, que Deus nos reunirá com os nossos entes queridos. “Se caminhamos na caridade, a nossa vida torna-se uma oração que se eleva ao Céu e nos une aos defuntos, aproxima-nos deles, esperando reencontrá-los na alegria da eternidade”, frisou.

O Papa deixou ainda um conselho: “enquanto a dor da ausência de quem já não está entre nós permanece gravada nos nossos corações, confiemo-nos à esperança que não engana e olhemos para Cristo Ressuscitado”. E acrescentou: “Ele espera por nós e, quando O encontrarmos, no final desta vida terrena, alegrar-nos-emos com Ele e com os nossos queridos que nos precederam. Que esta promessa nos sustente, enxugue as nossas lágrimas e volte o nosso olhar para a frente, para aquela esperança futura que não morre”.

Violência no Sudão: Papa apela ao cessar-fogo e ajuda humanitária

Vaticano

Violência no Sudão: Papa apela ao cessar-fogo e ajuda humanitária

Leão XIV mostrou-se preocupado com a situação na T(...)

