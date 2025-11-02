Santuário de Fátima retoma horário de inverno

O Santuário de Fátima retomou o seu horário de inverno, que permanecerá em vigor até à Páscoa. A mudança implica ajustes nos horários e locais de várias celebrações, com destaque para a alteração do local da missa das 11h00.

De segunda a sexta-feira, a celebração das 11h00 passa a realizar-se na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, enquanto ao fim de semana decorre na Basílica da Santíssima Trindade. Já a missa das 12h30, anteriormente dominical, na Capelinha das Aparições, passa agora a ter periodicidade diária. A missa de domingo das 16h30 também muda de local, passando a ser celebrada na Basílica da Santíssima Trindade.

As missas diárias realizam-se às 7h30 e às 18h30 na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. De segunda a sábado, há ainda celebrações às 9h00, 15h00 e 16h30 na Capela da Morte de Jesus. Ao domingo, essas celebrações decorrem nos mesmos horários, mas na Basílica da Santíssima Trindade.

Na Capelinha das Aparições, o Rosário é recitado diariamente às 18h30 e às 21h30; de segunda a sábado às 12h00; aos sábados e domingos às 10h00 e 14h00; e aos domingos também às 16h00.

A Oração de Vésperas realiza-se aos domingos, às 17h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, coincidindo com o horário de verão da Procissão Eucarística, e às quintas-feiras na Capela do Santíssimo Sacramento.

A veneração dos Santos Francisco e Jacinta Marto mantém-se de segunda a sexta-feira, às 18h00, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário.

O Santuário informa ainda que, apesar da entrada em vigor do horário de inverno, poderão ocorrer ajustes específicos durante períodos litúrgicos especiais, como o Natal, a Quaresma e a Semana Santa. Essas alterações serão anunciadas oportunamente no site oficial.