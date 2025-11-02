Violência no Sudão: Papa apela ao cessar-fogo e ajuda humanitária

“Sigo com grande dor, as trágicas notícias que chegam do Sudão, em particular da cidade de El Fasher, no martirizado Darfur Setentrional”, disse o Papa na manhã de domingo, na Praça de São Pedro.

No final do Angelus, Leão XIV denunciou o repetir-se de violências indiscriminadas, naquele país, contra mulheres e crianças, com ataques a civis e graves obstáculos à ação humanitária que “estão a causar sofrimentos inaceitáveis a uma população já esgotada por longos meses de conflito”.

E pediu orações “para que o Senhor acolha os defuntos, conforte os que sofrem e toque os corações dos responsáveis”.

O Santo Padre dirigiu um forte apelo às partes envolvidas “para um cessar-fogo e para a abertura urgente de corredores humanitários”, convidando também a comunidade internacional a “intervir de forma decisiva e generosa e oferecer assistência e apoio aos que trabalham incansavelmente para prestar auxí”.

Ainda, no final do Angelus, Leão XIV mostrou-se preocupado com a situação na Tanzânia, onde, após as recentes eleições políticas, eclodiram confrontos que causaram inúmeras vítimas. “Exorto todos a evitarem qualquer tipo de violência e a trilharem a via do diálogo”, disse.

Nas reflexões que fez, antes de rezar o Angelus, a propósito do dia dos fiéis defuntos, o Papa sublinhou que “cada pessoa é um mundo inteiro” e que o dia de hoje “desafia a memória humana, tão preciosa e tão frágil”. Mas, ória viva de Jesus, "mesmo aqueles de quem ninguém se lembra, mesmo aqueles que a história parece ter apagado, emergem na sua dignidade infinita”.

Ainda este domingo à tarde , Leão XIV desloca-se ao Cemitério de Verano, um dos maiores de Roma, para celebrar missa e rezar pelos defuntos.