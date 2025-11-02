Ouvir
Violência no Sudão: Papa apela ao cessar-fogo e ajuda humanitária

02 nov, 2025 - 12:17

Leão XIV mostrou-se preocupado com a situação na Tanzânia, onde, após as recentes eleições políticas, eclodiram confrontos que causaram inúmeras vítimas.

“Sigo com grande dor, as trágicas notícias que chegam do Sudão, em particular da cidade de El Fasher, no martirizado Darfur Setentrional”, disse o Papa na manhã de domingo, na Praça de São Pedro.

No final do Angelus, Leão XIV denunciou o repetir-se de violências indiscriminadas, naquele país, contra mulheres e crianças, com ataques a civis e graves obstáculos à ação humanitária que “estão a causar sofrimentos inaceitáveis a uma população já esgotada por longos meses de conflito”.

E pediu orações “para que o Senhor acolha os defuntos, conforte os que sofrem e toque os corações dos responsáveis”.

O Santo Padre dirigiu um forte apelo às partes envolvidas “para um cessar-fogo e para a abertura urgente de corredores humanitários”, convidando também a comunidade internacional a “intervir de forma decisiva e generosa e oferecer assistência e apoio aos que trabalham incansavelmente para prestar auxí”.

Ainda, no final do Angelus, Leão XIV mostrou-se preocupado com a situação na Tanzânia, onde, após as recentes eleições políticas, eclodiram confrontos que causaram inúmeras vítimas. “Exorto todos a evitarem qualquer tipo de violência e a trilharem a via do diálogo”, disse.

Nas reflexões que fez, antes de rezar o Angelus, a propósito do dia dos fiéis defuntos, o Papa sublinhou que “cada pessoa é um mundo inteiro” e que o dia de hoje “desafia a memória humana, tão preciosa e tão frágil”. Mas, ória viva de Jesus, "mesmo aqueles de quem ninguém se lembra, mesmo aqueles que a história parece ter apagado, emergem na sua dignidade infinita”.

Ainda este domingo à tarde , Leão XIV desloca-se ao Cemitério de Verano, um dos maiores de Roma, para celebrar missa e rezar pelos defuntos.

