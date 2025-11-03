"Pede-se que a nossa comunicação seja mais acessível”: Bispos reúnem-se na Madeira

“Dizem que não nos entendem, porque utilizamos palavras que para nós são absolutamente conhecidas mas não chegam às pessoas. Logicamente, pede-se que a nossa comunicação escrita e verbal seja mais acessível.” Quem o diz é D. José Manuel Lorca, bispo de Cartagena e presidente da Comissão Episcopal de Comunicação Social em Espanha.

No primeiro dia do Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Comunicação Social no Funchal, o bispo espanhol antecipa que a linguagem usada na comunicação eclesial será um dos temas fortes – assim como a inteligência artificial e o “uso de meios como o Chat GPT”.

“Como pode a fé expressar-se melhor neste mundo da comunicação é sempre um desafio muito grande”, salienta D. Nuno Brás, bispo do Funchal desde 2019 e responsável pelo lado português. O bispo que acolhe na diocese que lidera estes trabalhos explica que também as redes sociais serão alvo de discussão nestes dias: “As redes sociais são hoje um meio incontornável, são uma realidade que está mais do que presente no quotidiano”.