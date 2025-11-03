Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 03 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Papa Leão XIV

"Somos chamados a carregar o peso destas cruzes. Mas não ficamos tristes como aqueles que não têm esperança”

03 nov, 2025 - 11:33 • Aura Miguel

Missa em sufrágio pelos cardeais e bispos que morreram durante o último ano decorreu na Basília de S. Pedro.

A+ / A-

O Papa Leão XIV celebrou esta segunda-feira, na Basílica de São Pedro, uma missa em sufrágio pelos cardeais e bispos que morreram durante o último ano.

“Com grande afeto, oferecemos esta oração pela alma eleita do Papa Francisco, que faleceu após abrir a Porta Santa e conceder a Bênção Pascal a Roma e ao mundo. Graças ao Jubileu, esta celebração - para mim, a primeira - adquire um sabor especial: o sabor da esperança cristã”, afirmou.

Na homilia, o Papa lamentou a quantidade de pessoas “e - quantos ‘pequeninos’! - que ainda hoje sofrem o trauma de uma morte assustadora, desfigurada pelo pecado” e como Deus Pai “não quer esta morte, enviou o seu próprio Filho ao mundo para nos libertar dela”.

Assim, perante o amor de Cristo crucificado e ressuscitado que transfigurou a morte, “não nos entristecemos como os outros que não têm esperança” (I Tessalonicenses 4:13], sublinhou.

"Ficamos tristes, certamente, quando um ente querido nos abandona. Ficamos escandalizados quando um ser humano, sobretudo uma criança, um ‘pequenino’, um frágil, é levado pela doença ou, pior, pela violência dos homens. Como cristãos, somos chamados a carregar com Cristo o peso destas cruzes. Mas não ficamos tristes como aqueles que não têm esperança” - acrescentou - "porque nem a morte mais trágica pode impedir a Nosso Senhor de acolher nos seus braços a nossa alma e transformar o nosso corpo mortal, mesmo o mais desfigurado, à imagem do seu corpo glorioso”.

Leão XIV sublinhou ais da que a esperança do cristão não é uma esperança humana, nem é a dos gregos nem a dos judeus; não se baseia na sabedoria dos filósofos nem na justiça derivada da lei, mas assenta “única e exclusivamente no facto de o Crucificado ter ressuscitado e aparecido a Simão (cf. Lucas 24:34), às mulheres e aos outros discípulos. É uma esperança que não olha para o horizonte terreno, mas para mais além, para Deus, para aquela altura e profundidade de onde o Sol se elevou para iluminar aqueles que jazem nas trevas e nas sombras da morte (Lc. 1,78-79)”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 03 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)